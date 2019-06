Maradona | preoccupazione per le condizioni di salute ma lui tranquillizza | “non sto

calcioweb.eu

(Di venerdì 21 giugno 2019) Sono ore diper ledi Diego Armando, nelle ultime ore sono circolate voci non incoraggianti sull’ex Pibe de Oro, adesso l’ex calciatore ha deciso di uscire allo scoperto per mettere alle spalle ogni tipo di dubbio. Ecco le dichiarazioni dalle colonne di “Marca”: “la parola Alzheimer e’ fuori luogo. Le persone che hanno questa malattia muoiono e io non sto morendo. Tanta gente parla solo per creare confusione”. Un sospiro di sollievo per tutti gli appassionati del calciatore più forte di sempre. Grave lutto nel mondo del calcio, un giovane talento travolto da un treno NOME e DETTAGLI L'articoloper ledima lui: “non sto morendo” CalcioWeb.

