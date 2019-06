Maradona fa chiarezza sulle sue condizioni di salute | “Alzheimer? Ecco la verità”

sportfair

(Di venerdì 21 giugno 2019) Diego Armandofain merito alle suedi: el ‘Pibe de Oro’ smentisce i rumor sull’Alzheimer Nei giorni scorsi, diversi media sudamericani, avevano riportato alcuni rumor secondo i quali Diego Armandosarebbe malato di Alzheimer. Tramite un messaggio apparso sui social, l’ex fuoriclasse del Napoli ha affrontato la situazione, smentendo seccamente le vocisue precariedi: “parlano di Alzheimer, ma non sanno cosa significhi la parola Alzheimer. Si tratta di qualcosa di terribile. Si muore di Alzheimer e io non sto morendo. Io non sto morendo! I giornalisti non sanno fare il loro lavoro. Vogliono fare confusione. E a me non piace la confusione…”.L'articolofasuedi: “Alzheimer?la verità” SPORTFAIR.

AndreaInterNews : #Maradona fa chiarezza sulla sua salute: «Basta cazzate, sto morto bene». -