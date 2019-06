Maltempo | violentissimo nubifragio a Torino | città imbiancata dalla grandine | 72mm di

meteoweb.eu

(Di venerdì 21 giugno 2019) Forti temporali stanno colpendo il Nord, soprattutto il Piemonte e il Veneto. Particolarmente critica la situazione a, dove si è abbattuto une una forte grandinata. Sono stati registratidi pioggia nelle ultime ore e la temperatura è crollata a +14,9°C alle 15.30 durante il, dopo una massima di +27,5°C registrata alle 13.30. Eloquenti le immagini che trovate nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo e nei video in fondo. Le strade dellasono state interamente ricoperte di bianco a causa della, creando un paesaggio tipicamente invernale, ed erano occupate da grandi quantità di acqua. Anche a San Mauro, comune vicino al capoluogo piemontese, le forti piogge hanno provocato problemi: scantinati e garage sono stati allagati dall’acqua e in più occasioni è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Le ...