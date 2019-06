Maltempo | in Veneto stato di attenzione per criticità idrogeologica

Maltempo : in Veneto prolungato stato attenzione per temporali in montagna : Venezia, 20 giu. (AdnKronos) - Alla luce delle previsioni meteo, che indicano la possibilità di temporali, anche di forte intensità, nell’area dolomitica veneta, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha emesso oggi un bollettino con il quale si prolunga lo Stat

Maltempo : Veneto - sulle Dolomiti temporali già da stasera : Venezia, 18 giu. (AdnKronos) - Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità idrogeologica ed idraulica a partire dalle 14 di oggi fino alle ore 8.00 di giovedì 20 giugno. Sull'area Dolomitica, infatti, oggi e domani sono previste crescenti condi

Maltempo Veneto : Bottacin visita i cantieri di ricostruzioni : L’assessore regionale Veneto alla Difesa del Suolo Gianpaolo Bottacin ha visitato alcuni cantieri e altre aree di prossimo intervento in Comelico ed in particolare nei territori comunali di Santo Stefano, San Pietro e San Nicolò. “Lunedì scorso ho incontrato i sindaci per approfondire alcune questioni relative a lavori urgenti sull’area del Comelico – spiega l’assessore – oggi, come promesso, con i tecnici ...

Maltempo : in Veneto continua stato di attenzione per rete idrica e possibili frane : Venezia, 11 giu. (AdnKronos) - Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un bollettino di aggiornamento che conferma lo “stato di attenzione” dalle 14 di oggi fino alle ore 8 di giovedì 13 giugno per il possibile verificarsi di rovesci o temporali, localmente anche

Maltempo : in Veneto continua stato di attenzione per rete idrica e possibili frane (2) : (AdnKronos) - Sulle zone montane, pedemontane e sulla pianura centro-settentrionale saranno a tratti probabili delle precipitazioni da locali a sparse, anche a carattere di rovescio e temporale; altrove la probabilità di precipitazioni sarà inferiore e gli eventuali fenomeni avranno carattere locale

Maltempo - Centinaio : “Gli alberi distrutti in Veneto arrivano in Cina” : “Gli alberi distrutti dal Maltempo in Veneto arrivano in Cina. Insieme al Mipaaft e all’Ambasciata Italiana in Cina e alle aziende Federforeste valorizziamo una risorsa preziosa come il legno”. Lo scrive su twitter il ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Gian Marco Centinaio. L'articolo Maltempo, Centinaio: “Gli alberi distrutti in Veneto arrivano in Cina” sembra essere il primo su ...

Maltempo : in Veneto ancora piogge e temporali - stato di attenzione per canali e possibili frane : Venezia, 10 gen. (AdnKronos) - L’instabilità creata in Veneto dall’ampia circolazione ciclonica che insiste dall’Europa occidentale rende probabili precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, soprattutto nelle zone montane e nella pianura centro occidentale. Il Centro funzionale decen

Maltempo Veneto - Tempesta Vaia : al via i bandi di risarcimento per privati e aziende : Il “Commissario Delegato per i Primi Interventi Urgenti di Protezione Civile in Conseguenza degli Eccezionali Eventi Meteorologici che hanno interessato il Territorio della Regione Veneto a partire da ottobre 2018” Luca Zaia ha firmato l’ordinanza di approvazione dei bandi per contributi a imprese e privati che hanno subito danni durante l’eccezionale ondata di Maltempo di fine autunno 2018. I cinque bandi sono suddivisi per settore: “agricolo” ...

Maltempo Veneto : i Servizi forestali arginano la frana di Borsoi : Gli uomini dei Servizi forestali regionali del Veneto hanno avviato nei giorni scorsi i lavori di somma urgenza per alleggerire il corpo della frana di Borsoi nel Comune di Tambre. Il movimento franoso si e’ riattivato nelle ultime settimane a causa delle consistenti piogge che hanno portato ad un aumento delle acque circolanti nel terreno. “I lavori in corso prevedono l’asportazione di consistenti volumi di terreno limoso ...

Maltempo : in Veneto confermato stato criticità per forti temporali nell'Alto Piave : Venezia, 6 giu. (AdnKronos) - Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto comunica, in aggiornamento rispetto a ieri, che non sono in corso avvisi di criticità per rischio idrogeologico idraulico e che per il pomeriggio di oggi e domani non sono attese precipitazioni piovose s

Maltempo : in Veneto stato di attenzione per forti temporali nell'Alto Piave bellunese : Venezia, 5 giu. (AdnKronos) - Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto, visti i fenomeni meteorologici previsti, ha emesso un nuovo avviso di criticità idrogeologica per quanto riguarda il bacino idrografico Vene-A (Bl) Alto Piave in provincia di Belluno. La criticità attes

Maltempo : plafond per Veneto - Friuli Venezia Giulia e Emilia Romagna : Intesa Sanpaolo ha stanziato un plafond di 50 milioni di euro per finanziamenti a condizioni agevolate destinati alle imprese, ai piccoli artigiani e commercianti e alle famiglie che hanno subito danni per il Maltempo che ha colpito il Veneto e il Friuli V.G. in questi giorni. Le imprese del settore Agro-Alimentare avranno inoltre la possibilita’ di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti fino ad un massimo di 24 mesi. ...

Maltempo : in Veneto situazione in netto miglioramento : Venezia, 30 mag. (AdnKronos) - È in netto miglioramento la situazione meteorologica nel Veneto: le previsioni indicano per oggi un’alternanza di nuvole e rasserenamenti, con piovaschi locali sulle Prealpi e zone della Pedemontana, mentre domani, venerdì 31 maggio, non sono attese precipitazioni su p