Madonna | «Non starò mai zitta»

(Di venerdì 21 giugno 2019) L’intervista integrale sul numero di Vanity Fair in edicola fino al 25 giugno «È la migliore risposta che avevo al Medioevo in cui stiamo sprofondando. Il mondo sta andando terribilmente indietro. E non ci sono abbastanza voci critiche. Quante celebrità hanno davvero il coraggio di usare la propria voce, la propria rilevanza, le proprie piattaforme per fare la differenza? Sinceramente, io vedo tanti famosi che provano solo a essere più famosi. Sono pochi quelli che hanno il coraggio di uscire allo scoperto per dire qualcosa di controverso». Così,spiega il carattere impegnato del suo nuovo album Madame X. E il Medioevo a cui si riferisce ha molto a che fare con l’avanzata del populismo e delle destre. «La storia si sta ripetendo, come già successo prima della Seconda guerra mondiale. In momenti di crisi e povertà, le persone tendono a essere estremamente spaventate e a ...

