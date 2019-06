M5s | il Movimento 3 0 debutterà a Italia 5 Stelle

Calcio femminile - ex consigliere M5s pubblica post sessista su calciatrice. Spadoni : “E’ fuori dal Movimento” : L’ex consigliere comunale M5s di Reggio Emilia Cristian Panarari scrive un post offensivo e sessista sulla portiera della nazionale italiana di Calcio femminile, interviene la vice presidente della Camera Maria Edera Spadoni. La grillina, concittadina dell’ex portavoce e noto per il suo passato di wrestler, ha fatto un post su Facebook per condannare le frasi di Panarari: “Un ex portavoce comunale M5s”, ha scritto il 20 ...

Battibecco dentro il Movimento - Di Battista affondo su Di Maio : "Il suo M5s ha paura della Lega" : Momento ad alta tensione all'interno del partito dei grillini, Alessandro Di Battista piazza un affondo pesante Alessandro Di Battista è tornato alla carica biasimando aspramente, ancora una volta, l'appiattimento sulla Lega da parte del M5s. Lo ha fatto confezionando il suo ultimo libro "Politicamente scorretto", pubblicato dal Fatto Quotidiano ma non smette mai di farlo ogni volta che affida

Di Maio torna a sorridere; è ancora il leader del M5s - presto la nuova organizzazione del Movimento : L'80% dei votati sulla piattaforma Rousseau ha confermato Di Maio come leader indiscusso del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio è stato confermato capo politico del M5S con l'80% delle preferenze. A dire sì alla conferma sono stati 44.849 votanti. In 11.278 hanno invece votato contro. "La riconferma del mio ruolo – ha detto su

Di Maio resta il capo e riorganizza il M5s - Fico : "È ancora un movimento o diventa partito?" : Sono 44mila gli attivisti del movimento 5 stelle (su 56mila votanti) che hanno accordato su Rousseau la fiducia al capo...

M5s - Spadafora : “Indebolire Di Maio vuol dire indebolire Movimento”. Ma Ruocco : “Troppi incarichi” : La linea, entrando all’assemblea dei parlamentari M5s, l’afferma chiara il sottosegretario Vincenzo Spadafora, di solito restìo davanti alle telecamere: “indebolire Di Maio vuol dire indebolire il Movimento. Noi quali alternative abbiamo: andare ad elezioni anticipate? Io non penso questo sia una cosa che serva al Paese e che auspica il Presidente della Repubblica. Io penso sarebbe un problema per tutti gli italiani”. ...

M5s : Cancelleri - 'a fianco di Di Maio - Movimento merita di andare avanti' : Palermo, 29 mag. (AdnKronos) - "La natura stessa del Movimento 5 Stelle è fatta di battaglie, montagne da scalare e muri da abbattere. I momenti difficili sono dure prove, ma da superare! Scegliere un capo politico vuol dire fidarsi e affidarsi, riporre la fiducia delle scelte in una persona. Tutti

M5s : procedimento disciplinare contro Forello - 'ha danneggiato il Movimento' : Palermo, 29 mag. (AdnKronos) - procedimento disciplinare da parte del Collegio dei probiviri del M5S per Ugo Forello, consigliere comunale ed ex candidato a sindaco di Palermo per il Movimento. Forello, distintosi negli ultimi tempi per aver apertamente contestato l'alleanza di governo con la Lega e

M5s - Paragone : “Vanno rivisti i quattro incarichi di Di Maio. Il Movimento per ripartire ha bisogno di una leadership h24” : “Le dimissioni di Primo Di Nicola da vice capogruppo dei Senatori M5S? “Che ci sia bisogno di discontinuità è fuor di dubbio, che la discontinuità di debba esaurire con nella decisioni di Primo credo di no”. Gianluigi Paragone così fuori da Palazzo Madama commenta il difficile momento del M5S. L’assemblea dei parlamentari M5s (prevista per domani, ndr) “è il luogo idoneo per maturare una scelta tutti insieme. ...

Scontro Lega-M5s - Giorgetti : “Giuseppe Conte tifa Movimento”. La risposta : “Accusa gravissima” : Questa sera alle 20:30 ci sarà il Consiglio dei ministri in cui si parlerà del decreto sicurezza bis. L'incontro, annunciato dal presidente Giuseppe Conte, sembra una resa dei conti tra i due partiti della maggioranza che continuano a litigare pubblicamente. Giancarlo Giorgetti, sottosegretario leghista, ha accusato il presidente del Consiglio di non essere imparziale.Continua a leggere