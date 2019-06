M5S espone un cartello per Giulio Regeni alla finestra del palazzo del Consiglio

huffingtonpost

(Di venerdì 21 giugno 2019) Dopo le polemiche per la rimozione dello striscione “Verità per” daldella Regione del Friuli-Venezia Giulia, il Movimento 5 Stellelo stessoagli uffici del Movimento, neldelstesso.Laaffaccia sulla centrale piazza Oberdan e i consiglieri nell’esporre ilhanno spiegato: “Resterà esposto nonostante la decisione del governatore Fedriga. È un gesto simbolico, con il quale vogliamo ribadire la vicinanzafamiglia ed esprimere il sentimento di una comunità che non vuole smettere di crederericerca della verità”.Il governatore leghista Massimiliano Fedriga in una nota scriveva: “Anticipando le polemiche che continueranno a susseguirsi ad ogni batter di ciglio comunico che lo striscione non verrà più esposto né a ...

