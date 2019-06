M5s apre alle Autonomie Ma la Lega chiude sul salario minimo

agi

(Di venerdì 21 giugno 2019) "Stiano attenti a non esagerare". Matteo Salvini - e nessuno nellain verità - potrebbe rispondere al lungo 'post' di Luigi Di Maio sull'autonomia, in cui il vice premier pentastellato chiede che le intese care agli 'ex lumbard' procedano "di pari passo con un grande piano per il Sud". Ma il ragionamento nel partito di via Bellerio è univoco: nel testo, implicitamente, Di Maio dice che l'autonomia si farà, allora va bene. Il ministro del Lavoro - è il pensiero leghista - può parlare anche di "banalità" come di un piano per il Sud, che al momento non è in cantiere. A patto - è l'avvertimento che proviene direttamente dalla segreteria federale - che "non esageri e non tiri la corda per rassicurare qualcuno che non riesce a controllare". Le bozze delle intese, almeno quelle che riguardano le prime tre Regioni ad aver fatto domanda - Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna ...

