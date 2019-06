Luxottica | 1 150 assunti e tempo indeterminato | orario flessibile e premio di 3mila euro

Luxottica assume : 1.150 nuovi contratti a tempo indeterminato : Assunzioni a tempo indeterminato con orario a flessibilità sostenibile, al quale potranno accedere anche i dipendenti che oggi hanno contratti diversi. Lo prevede il nuovo contratto integrativo per gli oltre 11mila addetti che lavorano negli stabilimenti di Agordo, Cencenighe e Sedico, Pederobba, Rovereto, Lauriano e nella sede di Milano.Continua a leggere

Assunzioni Luxottica 2019 : 1150 posti a tempo indeterminato. I dettagli : Assunzioni Luxottica 2019: 1150 posti a tempo indeterminato. I dettagli Assunzioni Luxottica 2019: 1150 posti a tempo indeterminato. Come candidarsi Luxottica, la società leader nel settore degli occhiali, cerca personale. Nonostante la fusione con la francese Essilor, rimanendo indipendente come società operativa, in Italia assume 1150 lavoratori a tempo indeterminato con orario a ‘flessibilità sostenibile’. A stabilirlo, ...