Ludovica Pagani a #SEICOSECHENONSAI | la rubrica Starcasinò

Ludovica Pagani protagonista di #SEICOSECHENONSAI - nuova rubrica Starcasinò : Ludovica Pagani Starcasinò. Archiviata la stagione 2018-2019, Starcasinò (www.starcasino.it), il casinò online n.1 in Italia, lancia #SEICOSECHENONSAI, il nuovo e divertentissimo format di interviste che vede protagonisti alcune delle più amate star del web legate al mondo del calcio. Ospite del primo episodio la bellissima Ludovica Pagani, influencer seguitissima da giovani e non sui social […] L'articolo Ludovica Pagani protagonista di ...

Ludovica Pagani sexy cover girl per Maxim : L'inviata sportiva di "Quelli che il Calcio" alcune settimane fa aveva pubblicato sui social scatti rubati da uno shooting del quale non aveva svelato il progetto. Oggi la prorompente bionda confessa che si tratta di una copertina e svela qualche retroscena. -- Ludovica Pagani sarà la cover girl di una rivista patinata famosa, Maxim Italia, che ha voluto la bionda inviata come testimonial del calcio italiano in rosa. Sulle pagine ...

Sono fidanzata e non ho mai risposto! le avance rifiutate da Ludovica Pagani : Ludovica Pagani, la sexy influencer che ha stregato il web, ha spiegato come alcuni giocatori di Serie A ci abbiano provato con lei sui social: "È successo. Ma io Sono fidanzata e non ho mai risposto". Ludovica, ai microfoni di Gazzetta.it, ha spiegato come ha fatto a farsi conoscere al grande pubblico del calcio: "Tutto è nato dalla collaborazione con gli Autogol e da un video 'La Serie A va in vacanza' in cui interpretavo il ...

Gli scatti sexy di Ludovica Pagani - l'influencer che va di moda su Instagram - : Fonte foto: Instagram Ludovica PaganiGli scatti sexy di Ludovica Pagani, l'influencer che va di moda su Instagram 1Sezione: Spettacoli Marco Gentile Gli scatti bollenti di Ludovica Pagani, influncer e volto del programma televisivo "Quelli che il calcio" Persone: Ludovica Pagani

Giulia De Lellis e Iannone : Ludovica Pagani contro l’ex corteggiatrice : Giulia De Lellis e Iannone nuova coppia? Ludovica Pagani critica l’ex corteggiatrice a Mattino 5 Il nuovo gossip su Giulia De Lellis e Andrea Iannone sta facendo il giro del web ormai da diverse ore. Federica Panicucci non può non parlarne a Mattino 5, dove gli opinionisti dicono la loro al riguardo. In particolare, si […] L'articolo Giulia De Lellis e Iannone: Ludovica Pagani contro l’ex corteggiatrice proviene da Gossip e Tv.

Elodie e Ludovica Pagani sotto le lenzuola… Franco Trentalance piccantissimo : L’attore hot, intervistato dal settimanale "Voi", si è lasciato andare a qualche confessione piccante su come vede alcuni volti noti femminili sotto le lenzuola e non sono mancate le sorprese. Franco Trentalance, pur avendo lasciato il mondo a luci rosse, nel 2018 ha pubblicato il suo primo libro sull’arte della seduzione a letto e oggi torna a far parlare di sé per il suo graphic novel "Bloody Park" (uscito da poco nelle librerie) e ...

La sexy inviata di Quelli che il calcio a Ibiza! Ludovica Pagani da urlo su Instagram : Ludovica Pagani, sexy inviata di "Quelli che il calcio" e nota influencer su Instagram sta spopolando con scatti provocanti che stanno facendo perdere i sensi ai suoi follower. La nota influencer vanta quasi 2 milioni di follower. La Pagani è riuscita a diventare famosa e a farsi conoscere al grande pubblico e oggi è diventata inviata di "Quelli che il calcio".-- La sexy influencer nel corso di questi anni ha condotto diversi talk calcistici, è ...

Ludovica Pagani manda in tilt i suoi follower - : Fonte foto: Instagram Ludovica PaganiLudovica Pagani manda in tilt i suoi follower 1Sezione: Spettacoli Marco Gentile Gli scatti sexy di Ludovica Pagani, la sexy inviata di "Quelli che il calcio" Persone: Ludovica Pagani