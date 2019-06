Lotti e Amara | versioni opposte al processo sui soldi a Verdini E quel filo che porta al

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 giugno 2019) Uno dice di averlo incontrato una sola volta, al massimo due. L’altro risponde di averlo visto più volte nel corso degli anni. Sono dueche non combacianole di Lucae Piero. Due nomi che in un modo o nell’altro sono destinati a incrociarsili dell’ex ministro del Pd e dell’avvocato al centro di trame e intrallazzi. Più volte, sullo sfondo di indagini e processi che in teoria non hanno nulla a che vedere tra loro., è bene ricordarlo, ha patteggiato tre anni di reclusione per corruzione in atti giudiziari: è l’uomo al centro dell’inchiesta sul depistaggio Eni e sulle sentenze comprate al Consiglio di Stato. Supende una richiesta di rinvio a giudizio da parte della procura di Roma per favoreggiamento nell’ambito dell’inchiesta Consip. Il braccio destro di Matteo Renzi è recentemente finito al centro ...

