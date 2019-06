L' oroscopo del 22 giugno | Ariete entusiasta | Scorpione stanco

L'oroscopo della settimana dal 24 al 30/6 - 2ª sestina : pagelle - Acquario '9' : L'oroscopo della settimana dal 24 al 30 giugno 2019 svela le previsioni, le classifiche ed i voti ricavati dall'Astrologia applicata ai segni della seconda metà dello zodiaco. Messa sotto controllo da parte nostra l'ultima settimana di questo mese: pronti a dare un valore ai prossimi sette giorni? Sotto approfondita analisi, passo passo in queste previsioni zodiacali, i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Diciamo ...

L'oroscopo settimanale dal 24 al 30 giugno : Toro emotivo - Vergine delusa : giugno si conclude alla grande con le previsioni astrali segno per segno che puntano un raggio luminoso sull'emotività e le opportunità lavorative. Di seguito L'oroscopo settimanale. L'oroscopo settimanale di giugno Ariete: la vicinanza dell'astro d'argento a inizio settimana vi renderà fantasiosi e molto profondi nei confronti dell'amore. Venere sarà in ottima posizione per voi e faciliterà l'approfondimento delle sensazioni amorose. In ambito ...

oroscopo del fine settimana - 22 e 23 giugno : Cancro spensierato - sicuro l'Acquario : La terza settimana del mese sta per giungere al termine, come si rivelerà questo weekend secondo i presagi degli astri e delle stelle? Saranno due giornate positive per il Toro, che potrà vivere belle emozioni in amore e cogliere nuove opportunità sul lavoro, ma anche per il Cancro, che trascorrerà due giornate all'insegna della leggerezza e del divertimento e per l'Acquario, che dopo un inizio mese difficile si gode un momento di recupero, in ...

L'oroscopo dell'amore per i single - 22 giugno : Toro avventuroso - Leone fortunato : Mercurio passa in Cancro e promette una migliore comunicazione dei sentimenti e una maggiore apertura a un dialogo positivo per le faccende amorose. Le previsioni astrali di sabato 22 giugno sono ricche di novità per ciascun simbolo zodiacale, tutte da approfondire nell' oroscopo dell'amore per i single. Una sensibilità buona nelL'oroscopo dell'amore di sabato Ariete: l'astro mercuriano in quadratura sminuisce l'effetto benefico e romantico di ...

L'oroscopo della settimana dal 24 al 30 giugno : Sagittario top - successi per Leone : La settimana dal 24 al 30 giugno si annuncia serena per il Capricorno, mentre l'Acquario potrebbe vivere alcuni momenti di tensione. Scopriamo dunque L'oroscopo per tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: a livello sentimentale la vostra sarà una giornata molto fortunata. Venere sarà capace di regalarvi comprensione e serenità a livello sentimentale. In ambito lavorativo potrete usufruire di un grande recupero inaspettato. Toro: ...

oroscopo del 24 giugno : Pesci romantico - Scorpione in vena di flirt : Lunedì 24 giugno 2019 troviamo la Luna e Nettuno nel segno dei Pesci mentre il Sole, Mercurio, Marte ed il Nodo Lunare si troveranno in Cancro. Venere sarà stabile in Gemelli come Urano in Toro e Giove nei gradi del Sagittario. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali. Cancro passionale Ariete: umore basso. Le copiose dissonanze planetarie tenderanno ad incupire l'umore dei ...

L'oroscopo dell'amore di coppia - 22 giugno : Bilancia superficiale - Ariete nervoso : I transiti planetari illuminano anche i piccoli dettagli, utili per far progredire i segni zodiacali in coppia. Le previsioni astrali di sabato sottolineano gli stati d'animo in modo approfondito e garbato, lanciando un focus nelL'oroscopo dell'amore di coppia. Previsioni astrali dall'Ariete alla Vergine Ariete: la nuova posizione di Mercurio risulta in quadratura rispetto al vostro cielo e vi provoca uno scoraggiamento che minaccia la felicità ...

oroscopo - classifica del mese di luglio : Capricorno trionfante - finanze 'top' per Gemelli : Nel mese di luglio 2019 troviamo Mercurio viaggiare dai gradi del Leone a quelli del Cancro, dove si trova il Nodo Lunare, nel frattempo Marte ed il Sole passeranno dal Cancro al segno del Leone. Plutone e Saturno resteranno in Capricorno come Nettuno nei Pesci e Giove nel Sagittario. Urano stabile in Toro mentre Venere passerà dai Gemelli al Leone. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali. Sul podio 1° posto Capricorno: ...

L'oroscopo del 21 giugno : problemi economici per Leone - Bilancia preoccupata : Appuntamento con L'oroscopo del 21 giugno per i dodici segni zodiacali. Di seguito le previsioni astrologiche su amore e lavoro. Oroscopo da Ariete a Vergine Ariete – Siete persone molto determinate e con grande vitalità. A volte siete anche aggressivi e prepotenti. In vista dell'estate, iniziate a curare di più l'aspetto fisico, ultimamente vi siete lasciati un po' andare. Toro – Buona vitalità, se avete da dire o discutere è opportuno farlo ...

L'oroscopo del giorno 22 giugno - 2ª metà zodiaco : inizio di weekend con Luna in Pesci : L'oroscopo del giorno 22 giugno 2019 apre in bellezza questo nuovo articolo sulle previsioni zodiacali mettendo in evidenza una bella notizia che, quasi certamente, farà la felicità di voi lettori e degli appassionati di Astrologia in generale. Diciamo subito che a rendere questo nuovo sabato d'inizio weekend favoloso sarà l'ingresso della Luna in Pesci. Dunque alla grande sentimenti e affetti ma solo per pochi segni: pronti a mettere le mani ...

L'oroscopo del weekend dal 21 al 23 giugno : Vergine innamorata - Scorpione introverso : Questo fine settimana si rivelerà positivo per molti segni zodiacali. Le previsioni astrologiche dettagliate indicano il modo per aggirare gli ostacoli e rincorrere l'amore. Di seguito L'oroscopo del weekend segno per segno. Buone sensazioni nelL'oroscopo del weekend Ariete: alcuni problemi derivanti da un Sole non più favorevole per voi si potrebbero presentare in famiglia nella giornata di sabato. Non isolatevi però, abbandonandovi ai ricordi ...

L'oroscopo dell'amore per i single - 21 giugno : Ariete intrepido - Bilancia comunicativa : Le previsioni astrologiche di venerdì offrono delle occasioni di spunto per approfondire l'amore e procedere verso la felicità sentimentale. Di seguito L'oroscopo dell'amore per i single segno per segno. Nuove emozioni nelL'oroscopo dell'amore di venerdì Ariete: i transiti planetari vi offrono un cambiamento benefico per l'amore. Una carica positiva vi investe e vi spinge a rivoluzionare con audacia la sfera affettiva. Mercurio, presente nel ...

L'oroscopo di domani 21 giugno : Gemelli romantico - Leone deluso : Una Luna cordiale apre ciascun segno zodiacale all'intuizione e a una curiosità intellettuale che giovano sia all'amore che in ambito professionale. L'oroscopo di venerdì approfondisce queste sensazioni, servendosi di previsioni astrologiche dettagliate. Nuove sensazioni nelL'oroscopo di venerdì Ariete: Saturno e Plutone dal cielo astrologico del Capricorno, vi spingono a fare di più sul lavoro e vi invitano ad investire maggiore impegno per ...

L'oroscopo dell'amore di coppia - 21 giugno : Gemelli espansivo - Cancro impulsivo : La Luna passa nel cielo astrologico dell'Acquario e trasmette a ciascun segno zodiacale energia positiva e amichevole, tutta da dedicare alle relazioni a due. Le previsioni astrali diventano più positive e sferzanti di energia nelL'oroscopo dell'amore di coppia di venerdì. Sensazioni lunari nelL'oroscopo dell'amore dall'Ariete alla Vergine Ariete: l'influsso lunare si fa sentire anche da voi e partendo dal domicilio astrologico dell'Acquario vi ...