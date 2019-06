Lontano da te | Massimo decide di andare a Siviglia | anticipazioni trama terza puntata

Lontano da te anticipazioni 23 giugno : Massimo parte per Siviglia alla ricerca di Candela : Domenica 23 giugno su Canale 5 andrà in onda alle 21:25 la terza puntata di "Lontano da te", la serie italo-spagnola con Megan Montaner e Alessandro Tiberi. I due attori interpretano, rispettivamente, la ballerina spagnola Candela e l'imprenditore italiano Massimo, due personaggi caratterialmente agli antipodi, ma complementari. Lui serio e controllato, lei frizzante e imprevedibile, incarnano gli opposti che si attraggono, con un dettaglio ...

Nuovo incontro in Lontano da te per Candela e Massimo? Anticipazioni 23 giugno : I tempi sono maturi per un Nuovo incontro tra Candela e Massimo in Lontano da te? Sembra proprio di no. Nella seconda puntata in onda questa sera i due personaggi interpretati da Megan Montaner e Alessandro Tiberi avranno il loro bel da fare tra affari da sistemare, soldi da portare a casa, e novità nelle vite delle loro rispettive mamme, ma anche la prossima settimana le cose non andranno meglio. In particolare, nella terza puntata di ...

Anticipazioni del 23 giugno Lontano da te : Massimo e Candela ostacolano le relazioni delle madri : Dal 9 giugno su Canale 5 sta andando in onda una nuova fiction dal titolo Lontano da Te, che annovera nel suo cast come protagonista principale Megan Montaner. Il 23 giugno 2019 il pubblico appassionato potrà seguire la terza puntata di cui vi anticipiamo i momenti clou: Massimo e Candela vivono gli stessi problemi con le madri, le due donne hanno intrecciato relazioni che i due non condividono e faranno di tutto per impedire questi amori. ...

Lontano da te - spoiler puntata del 16 giugno : Massimo conosce il compagno della madre - Enzo : Stasera su Canale 5, alle 21:25, andrà in onda la seconda puntata di Lontano da Te, la serie con Megan Montaner e Alessandro Tiberi. I protagonisti sono la ballerina di flamenco Candela e l'imprenditore Massimo. La fiction è una romantic-comedy con una piccola dose di fantasy, ideata per intrattenere in modo leggero il pubblico nelle calde serate estive. La serie (diretta da Ivan Silvestrin) è nata da una collaborazione tra Mediaset (Italia e ...

Lontano da te/ Flamenco e magia nel primo episodio - Candela e Massimo i protagonisti! : Lontano da te: leggerezza e divertimento nella prima puntata, con la regia di Ivan Silvestrini. Protagonisti Candela e Massimo, gli opposti che si attraggono in quel di Praga...

Lontano da te - diretta prima puntata : i problemi di Massimo e Candela : Un tocco di sovrannaturale, ma soprattutto tanta commedia e tanti sentimenti in Lontano da te, la fiction in quattro prime serate in onda da questa sera, 9 giugno 2019, alle 21:20, su Canale 5. Una co-produzione tra Mediaset Italia, Mediaset España con Cross Productions, girata tra Italia e Spagna e che parte da un concetto base estremamente noto alle commedie romantiche, ovvero quello secondo cui gli opposti si attraggono. ...

Lontano DA TE/ Diretta e anticipazioni : Candela e Massimo si incontrano a Praga! : LONTANO da te, anticipazioni del 9 giugno 2019, in prima Tv su Canale 5. Un incontro inaspettato per Candela e Massimo. Tiberi: "Destino? Non ci credo".

Due nuovi amori in Lontano da te : Candela e Massimo nei guai per via delle “suocere”? Anticipazioni 16 giugno : Il debutto sarà sicuramente dei migliori per la bella e leggera Lontano da te e il pubblico di Canale 5 è già pronto a lasciarsi travolgere da questa magica storia d'amore. La nuova fiction italospagnola riporterà Megan Montaner di nuovo in televisione per la gioia dei fan che l'hanno amata da Il Segreto in poi e sicuramente anche Alessandro Tiberi riuscirà a conquistare tutti con il suo dolce sorriso e la sua vita impelagata nella noia più ...