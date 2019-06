Londra | gelo alla serata di gala | il ministro Mark Field caccia con la forza un’attivista

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 giugno 2019) Il deputato conservatoreè finito nella bufera dopo la diffusione del video che lo ritrae mentre reagisce con violenzaprotesta pacifica di una dimostrante, durante unadiManson House. La donna, una attivista di Greenpeace, è stata spinta e afferrata per il collo, sotto gli sguardi attoniti di tutte le persone presenti.accompagna con lala donna all’uscita e dice ad un assistente di sala: “Puoi far uscire questa persona?”, mentre la donna risponde “Mi dispiace, per favore, è una protesta pacifica”. Dopo la diffusione del videosi è detto rammaricato per l’accaduto e ha chiesto scusa per il suo comportamento ma da più parti piovono le richieste di dimissioni. L'articolodi: ilcon laun’attivista di Greenpeace. Chieste dimissioni ...

