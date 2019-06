Liverpool | Klopp ha le idee chiare | “Tutti spendono e dobbiamo farlo anche noi”

Liverpool - la clamorosa ammissione di Klopp : “lascerei il calcio se diventasse solo una questione economica” : Il manager dei Reds ha parlato degli obiettivi per la prossima stagione, lasciandosi andare ad un’ammissione particolare Jurgen Klopp non si accontenta e, dopo aver vinto la Champions League nell’ultima stagione, ha intenzione di rinforzare il suo Liverpool, per continuare a vincere. LaPresse/PA Il manager dei Reds ha espresso il proprio pensiero sul prossimo anno, lasciandosi andare anche ad una sorprendente ammissione: ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Jurgen Klopp - nella storia con il Liverpool : Continua il nostro classico appuntamenti con la rubrica l’Uomo del giorno, giornata importante per gli appassionati di calcio, è il compleanno dell’allenatore Jurgen Klopp. Inizia la carriera da tecnico sulla panchina del Mainz poi la grande chiamata del Borussia Dortmund che lo lancia in grandi palcoscenici. Diventa un idolo anche dei tifosi per il suo modo di fare, protagonista anche fuori dal campo con interviste che spesso ...

Liverpool - Klopp chiude le porte al Bayern Monaco : “è un onore - ma ho un lungo contratto con i Reds” : L’allenatore del Liverpool ha parlato del proprio futuro, rispondendo alle avances di Beckenbauer “Apprezzo Franz e lui me, ma ho un contratto a lungo termine con il Liverpool“. E’ la replica di Jurgen Klopp all’invito di Beckenbauer, che aveva indicato nel manager tedesco il profilo ideale per guidare il Bayern Monaco. LaPresse/Actionpress “Sono ovviamente onorato quando una persona come Beckenbauer ...

Il Liverpool punta tutto su Klopp - i Reds lavorano al rinnovo : in agguato c’è il Bayern Monaco : Dopo la vittoria della Champions League, il Liverpool ha iniziato a lavorare per blindare il proprio allenatore, finito nel mirino del Bayern Monaco Primo successo internazionale per Jurgen Klopp, riuscito nella notte di Madrid a regalare al Liverpool la sesta Champions League della propria storia. Un trionfo voluto e meritato quello arrivato contro il Tottenham, che ha coronato una stagione davvero esaltante. AFP/LaPresse Il trionfo ...

Liverpool sul tetto d’Europa. Sesto trionfo per i Reds - Klopp sfata il tabù finali : La notte di Madrid è del Liverpool che batte 2-0 il Tottenham e conquista la Champions League 2019, la sesta

Liverpool - Klopp : “Non è stata una bella partita ma dovevamo vincere e lo abbiamo fatto” : Le dichiarazioni di Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta contro il Tottenham, valsa la sesta Champions League ai Reds: “abbiamo giocato lottando, tutte e due sognavamo questa coppa. Non è stata la partita più bella del mondo ma dovevamo vincere. dovevamo soltanto fare questo, e i ragazzi l’hanno fatto”. “E’ stata una stagione fantastica e intensa, ...

Liverpool - Klopp euforico dopo il successo in Champions League : “non è stata la finale più bella - ma…” : L’allenatore del Liverpool ha parlato dopo la vittoria della Champions League, esprimendo tutta la propria gioia per questo successo Il Liverpool vince la sesta Champions League della propria storia, la prima per Jurgen Klopp in carriera dopo sei finali perse. Un successo che mette a tacere le critiche piovute negli scorsi anni sul manager tedesco, riuscito a prendersi la sua rivincita al termine di una serata magica. Alfredo ...

Champions League al Liverpool - Salah al 2' e Origi all'87' - mister Klopp doma il Tottenham 2-0 : Un rigore di Salah al 2' e un diagonale chirurgico di Origi all'87'. E il Liverpool conquista la sua sesta Champions League, piegando il Tottenham 2-0 nella finale del Wanda Metropolitano di Madrid. Il derby inglese vede prevalere così i favoriti di Jurgen Klopp, anche se gli uomini di Mauricio Poch

Tottenham-Liverpool 0-0 Diretta Spurs con Kane - solito tridente per Klopp : E' una finale di Champions League tutta inglese quella che va in scena questa sera a Madrid tra Liverpool e Tottenham. SEGUI LA DIRETTA Le due compagini arrivano all'atto conclusivo...

Formazioni Ufficiali Liverpool – Tottenham : le scelte di Klopp e Pochettino : Formazioni Ufficiali Liverpool – Tottenham: le scelte di Klopp e Pochettino Formazioni Ufficiali Liverpool Tottenham| Tutto pronto per l’atto finale della Uefa Champions League. A Madrid, al Wanda Metropolitano scendono in campo Liverpool e Tottenham. Naturalmente è inutile dirvi quanto entrambe vogliano vincere questa competizione: la prima per la gloria e per riscattarsi dalla sconfitta dell’anno scorso, la seconda ...

Tottenham-Liverpool - sosia di Klopp assalito dai fan dei Reds a Madrid [VIDEO] : Curioso episodio accaduto a poche ore dalla finale di Champions. I tifosi del Liverpool che hanno invaso le vie di Madrid hanno assalito un sosia di Jurgen Klopp scambiandolo per il manager tedesco. Selfie a raffica per i supporters inglesi e il povero malcapitato non si è sentito di deluderli, prestandosi divertito. In basso il VIDEO dell’accaduto. Finale Champions League, si gioca l’ultimo atto: Tottenham-Liverpool, le chiavi ...

Tottenham-Liverpool - Klopp : “sarà una lotta come in ogni finale” : “L’anno scorso non eravamo i favoriti con il Real Madrid, quest’anno non e’ molto chiaro chi lo sia”. Sono le dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport 24, del tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, alla vigilia della finale di Champions League in programma domani sera contro il Tottenham. “Abbiamo fatto piu’ punti di loro in Premier, abbiamo vinto due partite contro il Tottenham, ma sempre per 2-1, ...

Tottenham-Liverpool - Klopp non si fida : “si affrontano squadre con qualità importanti - ecco cosa ci preoccupa” : L’allenatore del Liverpool ha parlato alla vigilia della finale di Champions League contro il Tottenham, esprimendo il proprio punto di vista Il countdown è cominciato, la finale di Champions League si avvicina, Tottenham e Liverpool non vedono l’ora di scendere in campo per regalare emozioni. AFP/LaPresse Sarà un match senza favoriti, come sottolineato da Jurgen Klopp ai microfoni di Sky Sport: “l’anno scorso non ...