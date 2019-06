LIVE Scherma | Europei 2019 in DIRETTA | venerdì 21 giugno | tocca al Dream Team nel

oasport

Buongiorno e benvenuti alladella quinta giornata deglidi. Oggi nella rassegna continentale in corso di svolgimento a Dusseldorf proseguono le prove a squadre.al fioretto femminile e alla spada maschile. L'Italia non ha ancora vinto un oro con le squadre (bronzo per i fiorettisti) e punta tantissimo sul, che inizia il suo cammino già dai quarti di finale, sfidando la vincente della sfida tra Spagna e Austria. Le azzurre (Elisa Di Francisca, Alice Volpi, Arianna Errigo e Francesca Palumbo) sono, però, già proiettate alla semifinale dove ci sarà sicuramente la sfida con la Russia di Inna Deriglazova. Forse una finale anticipata, anche se non bisogna sottovalutare la Francia, testa di serie ...

