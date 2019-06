LIVE Scherma | Europei 2019 in DIRETTA | il Dream Team del fioretto femminile sfiderà in

oasport

(Di venerdì 21 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.57 La Russia batte l’Ungheria al minuto supplementare e va in finale! 13.52 L’Italia accede alla finale per il quinto posto battendo 45.38 la Germania. 13.45 Nello stesso tabellone Svizzera-Polonia 29-26 ad una manciata di secondi dalla conclusione del sesto assalto. 13.44 Semifinali quinto posto: Italia-Germania 37-31, mancano 39″ al termine dell’ottavo assalto. 13.43 Ungheria-Russia 17-16, siamo nel corso del settimo assalto. 13.42 Spada maschile, in corso le semifinali: Danimarca-Estonia 18-11 dopo 5 assalti. 13.35 Sarà Francia-Germania in semifinale: 45-31 nei quarti per le tedesche contro le magiare. 13.33 NelGermania ad un passo dalle semifinali contro la Francia: 42-30 sull’Ungheria. 13.32 Nella spada maschile intanto l’Italia è avanti 24-18 contro la Germania nella ...

