LIVE Scherma | Europei 2019 in DIRETTA Fiorettiste a lezione dalla Russia | è solo finale

(Di venerdì 21 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.25: Finisce qui, con una sconfitta nettissima per l’Italia, maturata nmei primi tre disaastrosi assalti, la semidel fioretto femminile. Le azzurre se la vedranno con la Germania per il bronzo, mentree Francia si affronteranno per l’oro 15.25: Italia-32-44 15.24: Italia-31-44 15.23: Italia-31-43 15.23: Italia-31-42 15.22: Italia-30-42 15.22: Italia-30-41 15.21: Italia-29-41 15.21: La Francia è la prima finalista del fioretto femminile: travolta la Germania in semi15.20: Italia-28-41 15.20: Italia-28-40 15.19: Chiudono Di Francisca e Deriglazova 15.18: Italia-27-40. Si chiude anche il penultimo assalto. Italia competitiva dal quarto assalto in poi ma dopo una debacle epocale nei primi tre assalti 15.18: Italia-...

