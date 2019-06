LIVE Italia-Serbia volley | Nations League 2019 in DIRETTA | sfida cruciale a Milano per le

oasport

(Di venerdì 21 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione della partita Buongiorno e benvenuti alladi, match valido per ladimaschile. All’Allianz Cloud di, rinnovato PalaLido che oggi apre ufficialmente i propri battenti, andrà in scena un incontro fondamentale per le ambizioni degli azzurri che occupano il terzo posto in classifica generale e che inseguono la qualificazione alle Final Six del prestigioso torneo internazionale. Si preannuncia grande spettacolo nel capoluogo meneghino dove le due squadre si fronteggeranno in un antipasto del match che il prossimo 11 agosto assegnerà un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020, questa sera le due compagini non scenderanno in campo con la formazione tipo che vedremo tra meno di due mesi a Bari ma sarà importante vincere per continuare a inseguire l’accesso ...

