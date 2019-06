LIVE Italia-Serbia 2-0 volley | Nations League 2019 in DIRETTA | 12-8 nel terzo set

LIVE Italia-Serbia 0-0 volley - Nations League 2019 in DIRETTA : 12-14 - avvio in salita per gli azzurri! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18-18 Russo risponde con la stessa moneta. 17-18 Primo tempo di Lisinac. 17-17 Kujundzic colpisce in diagonale. 17-16 ALTRO ACEEEEE DI GIANNELLI!! Il capitano si sta caricando l’Italia sulle spalle. 16-16 ACE DI GIANNELLI! 15-16 Mani out importante di Pinali. 14-16 Free ball giocata bene da Kujundzic. 14-15 Luburic passa in parallela al terzo tentativo. 14-14 ANCORA MURATO LUBURIC! ...

LIVE Italia-Serbia 0-0 volley - Nations League 2019 in DIRETTA : si comincia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:55 Le squadre stanno ultimando il riscaldamento, a breve si parte. 19:50 Assenze pesanti anche tra le fila serbe: mancheranno infatti i fenomeni Atanasijevic, Kovacevic e Podrascanin, mentre bisognerà fare attenzione a Jovovic e Luburic. 19:45 Stasera però la compagine nostrana dovrà fare a meno del trascinatore azzurro della competizione, vale a dire l’infortunato Gabriele Nelli. Ci ...

LIVE Italia-Serbia volley - Nations League 2019 in DIRETTA : sfida cruciale a Milano per le Final Six : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della partita Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Serbia, match valido per la Nations League 2019 di volley maschile. All’Allianz Cloud di Milano, rinnovato PalaLido che oggi apre ufficialmente i propri battenti, andrà in scena un incontro fondamentale per le ambizioni degli azzurri che occupano il terzo posto in classifica generale e che inseguono la ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : venerdì 21 giugno - tocca a Clemente Russo! Bene l’Italia nell’arco : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.56 TIRO CON L’ARCO – Si qualificano agli ottavi del Mixed Team di arco ricurvo: Georgia, Moldavia, Finladia, Germania e Ucraina che eliminano rispettivamente Polonia, Svizzera, Estonia, Cipro e Slovacchia. Austria 2-4 Slovenia. 15.50 TIRO CON L’ARCO – Hanno preso il via i 1/12 di finale del Mixed Team di arco ricurvo. Per l’Italia, grande attenzione su ...

LIVE Inghilterra-Romania - Europei Under21 in DIRETTA : l’Italia tifa per i sudditi della Regina : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I criteri di qualificazione alle Olimpiadi 2020–L’Italia si qualifica se…–Tutti i risultati e le classifiche dei gironi (Foto: Vlad 1988/Shutterstock.com) Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Inghilterra-Romania, match del Gruppo C degli Europei Under 21 di calcio 2019, che si svolgerà allo stadio Dino Manuzzi di Cesena alle ore 18:30. Il direttore dell’incontro ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : venerdì 21 giugno. Nell’arco femminile - Lucilla Boari chiude 6a. Basket 3×3 : esordio negativo per l’Italia. Boxe - Mouhiidine inizia benissimo. Ora Clemente Russo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.56 Boxe – Comincia benissimo il cammino di Aziz Mouhiidine a Minsk: l’azzurro ottiene il passaggio agli ottavi di finale (nella categoria -91 Kg) distruggendo 5-0 lo sloveno David Michalek. Tutte convincenti le riprese dell’italiano, che non ha lasciato scampo all’avversario di turno. Ora per lui ci sarà da affrontare il tedesco Waigel. 14.55 TIRO CON L’ARCO ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : venerdì 21 giugno. Qualifiche dell’arco nella parte finale. Basket 3×3 : esordio negativo sia al maschile sia al femminile per l’Italia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.10 Basket 3X3 – Nel torneo maschile, la Serbia annienta 22-8; trascinata dai 12 punti di Rasic. 14.05 TIRO CON L’ARCO – Mike Schloesser e Ognjen Nedeljkovic viaggiano sempre in coppia a quota 471. Pagni è 13esimo con lo score di 456. 14.00 TIRO CON L’ARCO – novità azzurre nel ranking round del ricurvo femminile: la classifica rimane sempre ...

OLIVEr Glowig : «Amo i prodotti italiani : i sapori vanno oltre le origini» : Le origini tedesche si intuiscono dall'accento. Ma cuore e cucina sono profondamente italiani. Oliver Glowig, il pluristellato chef dagli occhi azzurri, porta fantasia, passione e...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : venerdì 21 giugno. Nespoli quarto e Tonioli ottava nelle qualificazioni dell’arco. Italia KO con la Russia nel basket 3×3 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:52 basket 3×3 – 14-5 in favore della Lettonia con la partita che è nella sua seconda metà 10:47 basket 3×3 – Dopo un iniziale vantaggio turco per 1-3, parziale di 9-0 per la Lettonia, con 8 punti di Roberts Paze. 10:42 basket 3×3 – Si ripassa agli uomini. Ancora gruppo D, ancora Lettonia, questa volta contro la Turchia. 10:37 basket 3×3 – ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : venerdì 21 giugno. Nespoli quarto nelle qualificazioni dell’arco. Italia KO con la Russia nel basket 3×3 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:18 basket 3×3 – In campo ora Ucraina e Lettonia, sempre nel girone D femminile 10:13 basket 3×3 – Vittoria della Spagna sull’Estonia per 13-15 nel girone D femminile 10:12 ARCO – Per quanto riguarda il compound femminile, invece, è la slovena Ellison a chiudere davanti con 702. Ottavo posto per Marcella Tonioli a quota 694 10:10 ARCO – Proprio nelle ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : venerdì 21 giugno. Nespoli tra i primi nelle qualificazioni dell’arco. Italia KO con la Russia nel basket 3×3 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9:48 basket 3×3 – Le notizie dalla versione da strada della pallacanestro riportano di Ucraina-Francia sul 13-10 come finale 9:43 ARCO – Sempre al comando Avdeeva nel compound femminile con 528; risale bene Tonioli, che è sesta a 520. 9:41 ARCO – Ancora un aggiornamento dall’olimpico: Plihon si conferma leader a 511 dopo 54 frecce, scende in quinta posizione ...

LIVE Italia-Belgio 2-3 volley femminile - Nations League 2019 in DIRETTA : le azzurre crollano al tie-break - ora la Final Six : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento a mercoledì 3 luglio con la Final Six a Nanchino (Cina). L’Italia chiude al quarto posto in classifica e nel girone della Final Six troverà Cina e Turchia. Dall’altra parte Brasile, USA, Polonia. Italia-Belgio 2-3. Le azzurre hanno perso l’ultima partita della fase preliminare. 10-15 Van Gestel sfonda il muro e chiude i ...

LIVE Italia-Belgio 1-1 volley femminile - Nations League 2019 in DIRETTA : 19-13 - azzurre in allungo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23-15 In rete il servizio di Nicoletti. 22-14 Lungo il servizio di Fahr. 20-13 ACEEEEEEEEEEEEEEE! FAAAAAAAAAAAAAAAAHR. 19-13 Palla staccata perfetta per Bosetti, ora show dell’Italia. 18-13 Bel primo tempo di Fahr. 17-13 Herbots a tutto braccio. 17-12 Perfetta chiusura di prima intenzione di Fahr, ora le azzurre stanno viaggiando bene. 16-12 Janssens serve in rete, Italia avanti di ...

Battiti LIVE 2019 : cast - presentatori e cantanti. Quando inizia su Italia 1 : Battiti live 2019: cast, presentatori e cantanti. Quando inizia su Italia 1 Per gli appassionati di musica l’attesa è quasi finita, la nave di Battiti live 2019 sta per salpare. La serie di concerti gratuiti, organizzati dal Gruppo Norba, giunge alla sua diciassettesima edizione con cinque incredibili appuntamenti. Le esibizioni, come da tradizione, si svolgeranno nelle più belle piazze pugliesi partendo da Vieste per poi passare a ...