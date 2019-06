LIVE Inghilterra-Romania 0-0 | Europei Under21 in DIRETTA | equilibrio a Cesena!

oasport

(Di venerdì 21 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.18 La prima frazione si conclude sullo 0-0 allo stadio Dino Manuzzi: meglio lasoprattutto nella prima mezz’ora con un ottimo gioco e garantendo compattezza a più riprese. Ivan ha colpito un palo nel primo quarto d’ora, quindi, Man trova il gol ma poi annullato per la partenza in offside di Puscas. I Tre Leoni dovranno osare di più per provare a vincere. FINE PRIMO TEMPO 46′ RADU! SULLA BOTTA DI DOWELL. 45′ 1 minuto di recupero. 45′ Match verso la fine del primo tempo: laamministra il palleggio. 42′ Sprecato malamente il cross da buona posizione per i Tre Leoni. 41′ Hagi commette un fallo in attacco: punizione per gli inglesi. 38′ Rischia Radu che non trattiene il cross di Brames: il portiere del Genoa rischia sull’attacco inglese. 36′ Buona giocata di ...

