LIVE Francia-Croazia 1-0 | Europei Under21 in DIRETTA | Dembélé regala il successo ai

8′ GOOOOOOLLLL!!! FRANCIA IN vantaggio!! Cross di Reine-Adelaide dalla destra, pallone in mezzo all'area per Dembélé, che stacca alla perfezione e di testa insacca in rete. 6′ Bella giocata di Ikone, che se ne va in velocità sulla destra e prova ad entrare in area, ma il si allunga troppo il pallone, che termina fuori. 3′ Possesso palla e manovra piuttosto lenta della ...

Il programma e le probabili formazioni di Francia-Croazia – La presentazione di Francia-Croazia Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Francia-Croazia, sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi degli Europei Under21 di calcio. Al San Marino Stadium di Serravalle andrà in scena una partita potenzialmente decisiva per le sorti del Gruppo C. I transalpini, dopo aver ...

Il programma delle prove libere (21 giugno) – La cronaca delle FP1 – Le 5 risposte del GP Francia – La presentazione del GP Francia – Numeri e statistiche GP Francia Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Francia, ottavo round del Mondiale 2019 di F1. Sulla pista di Le Castellet (Francia) si lavorerà alacremente per definire il quadro ...

Il programma delle prove libere (21 giugno) – Le 5 risposte del GP Francia – La presentazione del GP Francia – Numeri e statistiche GP Francia Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP di Francia, ottavo round del Mondiale 2019 di F1. Sulla pista di Le Castellet (Francia), si aprirà la caccia alle Mercedes. Le Frecce d'Argento stanno ...

Dopo le vibranti, e ancora attualissime, polemiche del Gran Premio del Canada 2019 di Formula Uno, il Circus si sposta di nuovo in Europa per una serie di gare di grandissima importanza. Si inizia con il Gran Premio di Francia sul circuito di Le Castellet, per una gara tornata in calendario proprio un anno fa. Sul tracciato del Paul Ricard si inizierà con le canoniche prime due sessioni di prove libere, per capire se la Mercedes sarà dominante ...

17.42: Italia-Francia 23-25 17.41: Ora Gregorio contro Queroli 17.41: si chiude il quinto assalto: Italia-Francia 22-25 17.40: Parata e risposta Criscio. Italia-Francia 22-24 17.40: Italia-Francia 21-24 Doppia stoccata di Criscio 17.40: Italia-Francia 19-24 17.39: Italia-Francia 18-24 17.39: Italia-Francia 17-23 17.38: Italia-Francia 17-22 17.38: Italia-Francia 17-21 17.37: Ora Criscio contro ...

La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. 97′ FINITA! Francia batte Inghilterra 2-1. I transalpini vincono in rimonta dopo aver sbagliato due rigori e raggiungono la Romania in vetta al Gruppo C. 95′ GOOOOOOOL FRANCIA!!! Dagli sviluppi del calcio d'angolo tacco di Mateta che grazie ad una goffa ...

92′ Assalti finali della Francia alla ricerca della vittoria. 90′ Ci saranno cinque minuti di recupero. 89′ GOOOOOOOL FRANCIA!!! Ikone si fa trovare bene tra le linee e poi piazza con il sinistro dove Henderson non può arrivare, 1-1. 88′ Ammonito Wan-Bissaka per perdita di tempo. 87 CLARKE-SALTER! Il difensore britannico ci mette il petto per stoppare un tap-in di ...

73′ secondo cambio francese: Mateta per Tousart. 72′ Prima sostituzione per l'Inghilterra: Mount subentra a Solanke. 71′ VOLA HENDERSON! Sinistro di Ikone che trova preparato il portiere britannico. 70′ L'Inghilterra comincia a stringere i denti per questi ultimi 20 minuti in dieci uomini. 67′ Ntcham prende il posto di Bamba che non ce la fa a ...

64′ L'arbitro va al VAR e decide di espellere Choudhury, davvero un fallaccio dell'inglese che rischia di compromettere la partita dei suoi compagni. 62′ RIGORE PER LA FRANCIA! Ammonito Choudhury che ha travolto Bamba. 60′ GOL ANNULLATO ALL'INGHILTERRA!! Sessegnon deposita in rete ma era stato ravvisato un fuorigioco. 57′ Clamorosa carambola ...

30′ GRAAAAY!! Controllo orientato da paura di Gray che poi a tu per tu con il portiere calcia sull'esterno della rete. 28′ Dopo lo spavento di qualche minuto fa è di nuovo l'Inghilterra a fare la partita. 25′ HENDERSOOOON!! Il portiere britannico intuisce il rigore calciato alla sua sinistra da Dembele e salva lo 0-0. 24′ rigore PER LA FRANCIA! Alla prima ...

20′ Si sta vedendo una differenza sensibile tra le due squadre, davvero Francia in grosse difficoltà. 17′ SOLANKE!! Traversone preciso di Gray sul quale l'attaccante inglese arriva in spaccata senza trovare la porta per un pelo. 16′ Primo quarto d'ora di gara nettamente appannaggio dell'Inghilterra, Francia timida e disordinata. 14′ palo INGHILTERRA!!

1′ PARTITI! Primo possesso per la Francia. 20:58 Stanno risuonando gli inni nazionali, a brevissimo si comincia. 20:55 Le due formazioni stanno facendo il loro ingresso in campo, tra cinque minuti si inizia. 20:50 Si gioca allo Stadio Dino Manuzzi di Cesena, arbitra l'incontro il serbo Jovanovic. 20:45 Escluso eccellente il centrocampista dell'Arsenal Mattèo Guendouzi, il ...

20:08 Andiamo a leggere le formazioni ufficiali della partita: INGHILTERRA (4-3-3): Henderson; Wan-Bissaka, Tomori, Clarke-Salter, Dasiliva; Maddison, Choudhury, Foden; Sessegnon, Solanke, Gray. FRANCIA (4-4-2): Bernardoni; Dagba, Konate, Upamecano, Ballo Toure; Reine-Adelaide, Tousart, Aouar, Ikone; Dembele, Bamba. 20:05 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Inghilterra-Francia, prima ...