LIVE European Games 2019 in DIRETTA | venerdì 21 giugno Nespoli tra i primi nelle

(Di venerdì 21 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9:48 BASKET 3×3 – Le notizie dalla versione da strada della pallacanestro riportano di Ucraina-Francia sul 13-10 come finale 9:43 ARCO – Sempre al comando Avdeeva nel compound femminile con 528; risale bene Tonioli, che è sesta a 520. 9:41 ARCO – Ancora un aggiornamento dall’olimpico: Plihon si conferma leader a 511 dopo 54 frecce, scende in quinta posizione(508), Galiazzo 23° a 487 e Pasqualucci 40° a 469 9.38 ARCO – Va al comando, nell’olimpico, il francese Pierre Jean Abel Plihon con 459 dopo 48 frecce. Quarto posto a 453 per Mauro, 25° per Marco Galiazzo (433) e 41° per David Pasqualucci (411). 9.36 ARCO – Risale di una posizione Tonioli, ora ottava con 461 nella qualificazione del compound femminile: 461 i suoi punti. Resta al comando la russa Natalia Avdeeva, a ...

