LIVE European Games 2019 in DIRETTA | venerdì 21 giugno Nespoli quarto nelle

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : venerdì 21 giugno. Nespoli tra i primi nelle qualificazioni dell’arco. Italia KO con la Russia nel basket 3×3 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9:48 basket 3×3 – Le notizie dalla versione da strada della pallacanestro riportano di Ucraina-Francia sul 13-10 come finale 9:43 ARCO – Sempre al comando Avdeeva nel compound femminile con 528; risale bene Tonioli, che è sesta a 520. 9:41 ARCO – Ancora un aggiornamento dall’olimpico: Plihon si conferma leader a 511 dopo 54 frecce, scende in quinta posizione ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : venerdì 21 giugno. Nespoli in testa nelle qualificazioni dell’arco. Azzurri battuti dalla Russia nel basket 3×3 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.21 basket – La prossima sfida in programma nel torneo maschile è Ucraina-Francia 9.17: basket – Si chiude con una netta sconfitta la prima sfida dell’Italia nel torneo maschile del 3×3. La Russia vince 22-15 con 8 punti di Sharov e 7 di Pisklov. Per l’Italia 6 punti di Masciadri, 4 di Raffa e Rodriguez, 1 di Bovo 9.14 basket – Russia avanti 15-9 ...