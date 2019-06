LIVE European Games 2019 in DIRETTA | venerdì 21 giugno Nell’arco femminile | Lucilla

oasport

(Di venerdì 21 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.56 BOXE – Comincia benissimo il cammino di Aziz Mouhiidine a Minsk: l’azzurro ottiene il passaggio agli ottavi di finale (nella categoria -91 Kg) distruggendo 5-0 lo sloveno David Michalek. Tutte convincenti le riprese dell’italiano, che non ha lasciato scampo all’avversario di turno. Ora per lui ci sarà da affrontare il tedesco Waigel. 14.55 TIRO CON L’ARCO – Sono definitivi i risultati del tiro con l’arco. Nel ricurvo, il ranking round viene vinto dall’olandese Gabriela Bayardo (666); con le italianeBoari (650),Tatiana Andreoli (645) e Vanessa Landi (631) rispettivamente in 6a, 12esima e 19esima posizione. 14.50 TIRO CON L’ARCO – Ognjen Nedeljkovic passa in testa in solitaria, nel ranking round di compound maschile (708). Sergio Pagni è 11esimo ...

