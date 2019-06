L' italia continua a invecchiare | contende al Giappone record invecchiamento

Nomine Ue - continua negoziato in vista del Consiglio europeo. Merkel in pole - italia fuori dai giochi (al momento) : continua a Bruxelles e tra le capitali degli Stati membri, in vista del vertice Ue del 20 e 21 giugno, il negoziato sulle Nomine per i nuovi vertici delle istituzioni comunitarie; e in realtà ci sono pochi cambiamenti rispetto a poco più di due settimane fa, quando, subito dopo le elezioni europee, i capi di Stato e di governo avevano dato il via al processo; con l'intesa di arrivare a indicare almeno due donne fra i quattro candidati ai posti ...

Volley - Nations League 2019 : italia-Bulgaria 3-1 - gli azzurri continuano a volare! Settima vittoria - la Final Six è nel mirino : L’Italia continua a volare, sconfigge la Bulgaria per 3-1 (25-14; 25-20; 23-25; 25-21) in 114 minuti di gioco e infila la Settima vittoria nella Nations League 2019 di Volley maschile. Gli azzurri hanno sconfitto i padroni di casa nella bolgia di Varna, i ragazzi del CT Chicco Blengini sono stati impeccabili e hanno avuto la meglio contro la formazione di coach Silvano Prandi che poteva contare su stelle di primo piano come Tsvetan ...

LIVE italia-Giappone volley - Nations League 2019 in DIRETTA : azzurri per continuare a credere nelle Final Six : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione dell’incontro – La presentazione del concentramento di Varna – Il programma completo della sfida Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Giappone, settimo match degli azzurri nella Nations League 2019 di volley maschile. A Varna andrà in scena la partita che capre la terza tappa della manifestazione internazionale targata Fivb. Gli azzurri se la ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : l’italia conquista il successo e il pubblico ma il sogno deve continuare… : Brividi ed emozioni. Difficile mettere su carta o, in questo caso, digitare quel che si prova. Le ragazze che fino a quattro anni fa erano “Lesbiche e non meritevoli di ricevere denaro” si sono trasformate nell’orgoglio tricolore. Non è frutto di una propaganda politica e sociale, oppure di un bravo influencer. E’ il lavoro e l’impegno massimo a premiare. La Nazionale italiana di Calcio femminile lo ha fatto. La ...

LIVE italia-Cina 1-0 volley femminile - Nations League 2019 in DIRETTA : 16-9 - Egonu continua a trascinare le azzurre! : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Cina, atto conclusivo della terza tappa della Nations League 2019 di volley femminile, prestigiosa competizione internazionale itinerante che ha visto le azzurre protagoniste questa settimana in quel di Hong Kong (Cina). Le due formazioni si ritroveranno di fronte per la prima volta ad otto mesi dalla semifinale mondiale vinta dalle ragazze di Davide Mazzanti al termine di una battaglia ...

Mondiali Under 20 – Il sogno azzurro continua - Pinamonti gela la Polonia : l’italia è nei quarti di finale : Grazie al rigore trasformato nel primo tempo da Pinamonti, l’Italia supera la Polonia e vola ai quarti di finale dove affronterà una tra Argentina e Mali L’Italia prosegue il suo cammino ai Mondiali Under 20, battendo agli ottavi di finale la Polonia padrona di casa. Basta un cucchiaio di Pinamonti su calcio di rigore per accedere al turno successivo, la rete dell’attaccante azzurro infatti regge fino al triplice fischio ...

Risultati elezioni europee è sempre campagna elettorale mentre gli italiani continuano ad aspettare la soluzione dei loro problemi : Tra le tante negatività dell’Italia nei confronti dei Paesi che compongono l’Unione Europea (debito pubblico, disoccupazione, basso Pil, criminalità, evasione

Moto2 - Risultato FP2 GP italia 2019 : Luca Marini continua a volare - Baldassarri in difficoltà : Nella soleggiata seconda sessione di prove libere del GP d’Italia, sesto appuntamento del Motomondiale 2019, Luca Marini doma l’Autodromo del Mugello con il tempo di 1:51.886 completando la “giornata perfetta” dopo aver portato a casa anche le prime prove della mattina. Al secondo posto, staccato di soli otto millesimi, si è piazzato Thomas Luthi che è stato il più costante sul passo gara assieme al fratellino di ...

Rugby a 7 - i convocati dell’italia per il torneo di Rovigo e per il raduno di Milano. Continua la preparazione verso il Portogallo : Si avvicinano i prossimi impegni per la Nazionale italiana maschile di Rugby a 7: il CT Andy Vilk ha diramato le convocazioni per il “Rovigo Rugby Festival“, previsto sabato prossimo, per il quale sono stati chiamati dodici atleti, e per il raduno di Milano, che scatterà lunedì 3 giugno, per il quale sono stati chiamati quindici atleti, ai quali si uniranno altri tre al termine del torneo veneto. Mercoledì prossimo la lista di ...

Il maltempo continua a colpire l'italia : scatta l'allerta fiumi in Emilia Romagna : Violente piogge hanno provocato allagamenti nella provincia di Parma. fiumi sorvegliati speciali nella zona. Monitorato il Secchia, a rischio piena: allerta nel Mantovano. A Modena i ponti resteranno chiusi

LIVE italia-Repubblica Dominicana volley femminile - Nations League 2019 in DIRETTA : azzurre per continuare a vincere : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Repubblica Dominicana, match valido per la Nations League 2019 di volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo al PalaZoppas di Conegliano, di fronte al proprio pubblico andranno a caccia della quarta vittoria consecutiva dopo il tris messo a segno settimana scorsa in Polonia. La nostra Nazionale vuole proseguire nella sua striscia trionfale e cerca un nuovo successo per inseguire con ...