Liliana Segre riceve la Penna d' Oro della Repubblica

La penna d'oro della Repubblica a Liliana Segre : Liliana Segre è la vincitrice del premio penna d'oro 2019. Il riconoscimento e' stato assegnato su proposta della Fondazione "Premio Ischia"

La prof sospesa con i suoi alunni in Senato ospiti di Liliana Segre e Elena Cattaneo : Rosa Maria Dell'Aria e la sua classe, la II E incontrano le due senatrici a vita e l'ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Segre ribadisce: "Cambiare nome alla scuola"

Diversity Media Awards - premio speciale a Liliana Segre : “Sono stata ‘la diversa’ - ma mi sentivo uguale alle altre bimbe” : “Io ho provato a essere quella diversa, anche se mi sentivo così uguale a quelle bambine che mi segnavano a dito”. Le parole della senatrice a vita Liliana Segre hanno aperto i Diversity Media Awards a Milano, la quarta edizione della manifestazione che premia i contenuti Mediali e i personaggi che valorizzano la diversità e l’inclusione. La senatrice sopravvissuta ad Auschwitz ha ricevuto il premio speciale. Tante le categorie premiate, ...

Liliana Segre : "Contro l'indifferenza rimane la forza della Costituzione" : “Mi sono sempre battuta contro l’indifferenza”, che oggi ”è rispuntata un pò ovunque, come una malapianta”. Lo afferma Liliana Segre in un colloquio con l’Avvenire sull’attacco al Terzo settore, in merito al quale la senatrice a vita sottolinea la forza della Costituzione, che è “tra le migliori al mondo” e “non può essere aggirata o superata ...

Rai3 - scatta «L’ora della legalità». Nella prima puntata anche Sergio Mattarella e Liliana Segre : Loris Mazzetti, Liliana Segre Ci sarà anche un contributo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ne «L’ora della legalità», il nuovo programma di Rai3 in onda da oggi – 5 maggio – alle 23.45. La trasmissione, a cura di Loris Mazzetti, porterà all’attenzione le storie di chi si batte (o si è battuto) contro la criminalità e in difesa della Costituzione. Nella prima puntata, anche un’intervista alla ...

Liliana Segre : "Antisemitismo presente - 6 milioni morti invano?" : Roma, 29 apr., askanews, - "Purtroppo sì, anche se per mia fortuna ho tantissime persone che mi vogliono bene, che mi fermano per strada, che mi ringraziano, che mi scrivono, migliaia addirittura di ...

Striscione ultras Lazio - Liliana Segre : “Ci sono leggi contro l’apologia del fascismo. Basta applicarle” : Ospite di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa su Rai1 Liliana Segre ha commentato le immagini dello Striscione pro Mussolini esposto in Piazzale Loreto a Milano da alcuni tifosi laziali nei giorni scorsi: “Mi sono chiesta ma non ci sono delle leggi contro l’apologia del fascismo? Ci sono, Basta applicarle.” La Senatrice a vita ha aggiunto: “Tengo in mano la costituzione che non mi sono mai stancata di riguardare nella mia ...

Che Tempo Che Fa - Salvini aleggia. Liliana Segre a Fazio : "La Liberazione un derby? Mi ribolle il sangue..." : Fazio apre CTCF con Liliana Segre, i rigurgiti fascisti e l'importanza della memoria. Nessuno nomina Matteo Salvini, ma le parole, i tweet, le scelte del vicepremier e Ministro dell'Interno aleggiano nello studio di Che Tempo Che Fa durante l'anteprima alla puntata di domenica 28 aprile, aperta da Liliana Segre che racconta a Fabio Fazio e al pubblico tv la sua Liberazione, quella dal campo di concentramento e quella dal Nazi-Fascismo, ...

Liliana Segre a Che tempo che fa : storia - biografia e chi è la senatrice a vita : Liliana Segre a Che tempo che fa: storia, biografia e chi è la senatrice a vita Massimiliano Allegri, Enrico Brignano, Riccardo Cocciante, Antonio Tajani, Coez e Liliana Segre: ecco i nomi più importanti degli ospiti che presenzieranno all’odierna puntata di Che tempo che fa. La trasmissione condotta da Fabio Fazio, accompagnato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, torna dopo la pausa pasquale. Una puntata, questa con ...

Liliana Segre contro Matteo Salvini : Non puoi ignorare la storia - la devi studiare : Alla vigilia del 25 aprile, festa della Liberazione, la senatrice Liliana Segre torna a parlare della polemica innescata dalle dichiarazioni di Matteo Salvini sulla ricorrenza: "Chi fa politica non può ignorare la storia. Deve averla studiata. Con ognuna di queste dichiarazioni chi ha dato la vita muore una volta di più. Non penso solo ai partigiani – ha continuato la senatrice – ma anche ai militari italiani, morti di stenti, malattie, in un ...

