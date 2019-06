Libero | Sarri rimetta presto la tuta perché è noioso vederlo così imborghesito

ilnapolista

(Di venerdì 21 giugno 2019) Tommaso Lorenzini sugiudica l’uscita di Aurelio De Laurentiis sucome “il pianto isterico di chi si sente abbandonato e teme nuovamente tempi grami in arrivo”. Non è riuscito il presidente a rovinare il momento al tecnico toscano e a toglierli il palcoscenico. Ilapparso ieri, secondo il giornalista, non è l’autentico, ma merita comunque voto 8 per come ha affrontato le domande die giornalisti sui temi spinosi e per come ha rimesso in ordine tutti gli scheletri nell’armadio. Ma adesso Maurizio deve rimettere in fretta lae torni ad essere se stessoè statovedere uncalato nella parte ea lungo da essere quasi sorpreso di quelle volte in cui è affiorato il suo vero io e si è lasciato andare al cazzeggio, alla bat, alla parolaccia gratuita. Non vogliamo certo che appena ...

