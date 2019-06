LETTERA ALL' UE Ecco perché Salvini non ha detto nulla del viaggio in Usa

Una Vita - trame : Arturo riceve una LETTERA dalla figlia dopo aver tentato il suicidio : Uno storico personaggio dello sceneggiato “Una Vita”, nelle prossime puntate italiane perderà la voglia di vivere. Si tratta del colonnello Arturo Valverde, che pur avendo ritrovato la felicità al fianco di Silvia Reyes, prenderà una drastica decisione. Il padre di Elvira cadrà in preda alla disperazione totale, quando scoprirà di avere una malattia incurabile. L’ex militare approfitterà dell’assenza della sua amata dal paese iberico, per ...

LETTERA all’Ue - Moscovici : “Non si discuta su regole”. Conte : “Ddl assestamento certificherà il miglioramento conti” : “In questo momento una procedura per debito è giustificata“. La Lettera inviata dal premier Giuseppe Conte a Bruxelles non basta a smuovere le convinzioni del commissario agli Affari economici Pierre Moscovici. Ma anche i Contenuti politici non sono piaciuti: “Andiamo a lavorare, in maniera costruttiva, per evitare” la procedura, “ma non lo si fa attraverso scambi, commenti sulle regole“, ha aggiunto il ...

Conte : «Ecco la LETTERA alla Ue. Il deficit al 2 - 1% e non al 2 - 5%» : Pieno rispetto dei vincoli attuali, nessuna richiesta di deroga all'Europa da parte dell'Italia ma il caso Grecia dimostra tutti i danni che può fare l'imposizione del rigorismo....

Il testo integrale della LETTERA di Conte all'Ue : Il premier ha chiesto alla commissione Ue di aprire il confronto sulle regole che governano l’Unione confermando allo stesso...

Conti pubblici - inviata la LETTERA di Conte all'Europa : "Rispettiamo vincoli e non chiediamo deroghe" : Il premier auspica una "nuova 'fase costituente' con al centro il "benessere economico e sociale dei cittadini europei".E poi attacca le agevolazioni fiscali in molti Stati.

Conti pubblici - inviata la LETTERA di Conte all'Europa : "Rispettiamo vincoli e non chiediamo deroghe" : Il premier auspica una "nuova 'fase costituente' con al centro il "benessere economico e sociale dei cittadini europei".E poi attacca le agevolazioni fiscali in molti Stati.

?Ecco la LETTERA di Conte alla Ue : rispettiamo i vincoli - niente deroghe : Pieno rispetto dei vincoli attuali, nessuna richiesta di deroga all'Europa da parte dell'Italia ma il caso Grecia dimostra tutti i danni che può fare l'imposizione del rigorismo....

Ecco la LETTERA di Conte all'Ue : "Rispettiamo i vincoli e non chiediamo deroghe" : “Non intendiamo sottrarci ai vincoli” europei, “né intendiamo reclamare deroghe o concessioni rispetto a prescrizioni che, finché non saranno modificate secondo le ordinarie procedure previste dai Trattati, sono in vigore ed è giusto che siano tenute in conto dai governi di tutti gli Stati membri”. Lo scrive il premier Giuseppe Conte in un passaggio della lettera all’Ue, pubblicata sul suo ...

Conte ha inviato la LETTERA all'UE : Aggiornamento - Il Consiglio dei Ministri di questa sera, mercoledì 19 giugno 2019, è cominciato in ritardo ed è durato meno di un'ora. L'assestamento della legge di Bilancio è stato discusso, ma non ancora votato, mentre è stata approvata la nomina dell'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone come nuovo capo di stato maggiore della Marina. Approvato anche il disegno di legge 'Cantiere ambiente' che contiene "Disposizioni per il potenziamento e la ...

Conte invia la LETTERA alla Ue : dialogo : 8.20 inviata la lettera del premier Conte ai 27 Paesi Ue,e alle istituzioni europee. L'Italia "avverte la piena responsabilità di coltivare un dialogo aperto e costruttivo con la commissione Ue", si legge in un passaggio della lettera del premier, che oggi e domani sarà al Consiglio europeo. Per scongiurare la procedura,tagli alla spesa per 2 mld e impegno al rispetto delle regole Ue, ma con la richiesta di apertura di "una fase costituente ...

Governo - Conte : “All’Italia serve una manovra ‘contiana’ - non altro”. E sulla LETTERA a UE : “Messaggio politico” : “L’talia può permettersi la manovra che serve all’Italia. A noi non interessano le manovre che ci propongono altrove. La sintesi sarà fare tutte le riforme che servono agli italiani e alle imprese. Ovviamente dovremo tener conto dell’equilibrio economico. Tutto il Governo vuole evitare l’inflazione. La lettere all’UE avrà un Contenuto politico. Noi siamo in Europa e ci sentiamo comodamente inseriti nel ...

Cgil è per utero in affitto - ma dalle femministe arriva LETTERA di protesta : Francesca Bernasconi In 150 firmano una lettera indirizzata a Landini: "L'affitto dell'utero rientra nella tutela del lavoro?" Regolametare la possibilità di una gravidanza con l'utero in affitto, vietata in Italia. È la proposta dell'Associazione radicale Luca Coscioni che, con la Cgil-Nuovi diritti, ha ideato nuove norme per permettere alle donne di portare in grembo un figlio non proprio. La proposta, secondo quanto riporta ...

Sanità - abbattere le liste d’attesa è possibile. LETTERA aperta alla ministra Giulia Grillo : Egregia signora ministra, come Le è noto il disagio maggiormente lamentato dai cittadini utenti del Servizio Sanitario Nazionale è dato dai lunghissimi tempi di attesa per ottenere visite specialistiche o esami diagnostici. Questa situazione, pur con qualche differenza, coinvolge molte regioni. Purtroppo in Regione Lombardia la situazione peggiora sempre più sia per la mancata sostituzione del personale medico andato in pensione, sia per manovre ...

Prof suicida - la LETTERA d'addio e il giallo della pistola in casa : Ha lasciato una lettera ai propri cari, un testo definito molto dignitoso, che non contiene accuse o polemiche ma che - per forza di cose - fa riferimento alla vicenda che lo ha travolto in...