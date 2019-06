Legge sfascia-parchi | governo la impugna davanti alla Consulta | “È competenza statale

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 giugno 2019) Un ministro leghista che portalaleghista, invocando norme costituzionali a tutela dell’ambiente. Sembra strano, ma è ciò che è successo nell’ultimo Consiglio dei ministri, quando la responsabile degli Affari Regionali, Erika Stefani, ha annunciato a nome dell’zioneCorte Costituzionale dellaregionale della Liguria numero 3 del 2019, fortemente voluta dall’assessore all’Ambiente Stefano Mai. Un provvedimento – ribattezzato “” – che ad aprile, quando fu approvato, scatenò un mare di polemiche per la sua forte impronta anti-ambientalista: oltre a tagliare 540 ettari dal territorio dei più grandidella Regione (Aveto, Antola, Alpi liguri e Beigua), cancellava 42 aree protette regionali nella provincia di Savona e abortiva il progetto ormai decennale di realizzare un altro parco, quello del Finalese, ...

