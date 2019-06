Le rarissime riprese sottomarine dei coralli al largo delle Hawaii

wired

(Di venerdì 21 giugno 2019) Un video ci accompagna alcoste di Maui, nelle isole, a scoprire l’incredibile paesaggio che ritroviamo in fondo al mare, per gran parte ancora inesplorato anche per i diver più esperti. La firmaè di un team di appassionati ricercatori dell’università di Washington, che si sono avventurati verso i fondali più bui e profondi grazie alla tecnologia: un piccolo sottomarino munito di telecamere e un braccio robotico studiato ad hoc, che hanno regalato agli scienziati non poche sorprese suie le altre forme di vita di quest’area. (Credit video: Kiyomi Taguchi/University of Washington) LedeialWired.

