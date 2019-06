L’azienda del trasporto pubblico di Roma restituirà i 70 autobus noleggiati da Tel Aviv e

Nave delle armi a Genova - dopo le proteste L’azienda rinuncia all’imbarco. Portuali : “Impegno continua” : Alla fine sono riusciti nel loro intento di bloccare il carico d’armi destinato alla Guardia Nazionale Saudita. dopo una settimana di mobilitazione da parte dei lavoratori Portuali, a poche ore dallo sciopero indetto dalla Filt Cgil e dal picchetto di protesta convocato all’alba di domani ai varchi Portuali da parte di diverse associazioni che avrebbero tentato nuovamente assieme ai camalli di impedire l’imbarco della “Nave delle armi”, durante ...

Cdr SportMediaset : «Sconcerto per le decisioni delL’azienda sulla riorganozzazione» : Passano da 7 a tre, secondo l’ANSA, le testate giornalistiche di Mediaset. La decisione che è stata comunicata ai cdr, sarebbe stata presa per procedere ad una razionalizzazione del personale finalizzata a garantire una riduzione dei costi e ottimizzazione delle risorse senza tagli all’occupazione. Entrano quindi sotto la testata News Mediaset diretta da Andrea Pucci […] L'articolo Cdr SportMediaset: «Sconcerto per le decisioni ...

Rai2 - insulti in diretta a Paolo Borsellino e Giovanni Falcone : indagine delL’azienda : Uno ha detto che Giovanni Falcone e Paolo Borsellino hanno fatto “queste scelte di vita e sanno le conseguenze”, l’altro ha spiegato che le sue canzoni sono dedicate allo zio – boss del clan Cappello di Catania – detenuto al 41bis. In diretta, su Rai 2, in prima serata, lo scorso 5 giugno. Così l’ospitata dei cantanti neomelodici Leonardo Zappalà e Niko Pandetta durante la prima puntata di Realiti, il nuovo ...

Fca - e adesso che succede? Ecco i possibili scenari per il futuro delL’azienda : È andata come poteva andare, tra Fca e Renault. Troppi i nodi da sciogliere e poco il tempo per farlo. Semmai, bisognava trattare a fari spenti per dirimerli, prima di uscire allo scoperto. La fumata nera è arrivata nella notte, complici Nissan, che si è messa di traverso, e lo Stato francese, che ha chiesto più tempo, innescando la secca retromarcia dei vertici dell’azienda italo-americana, capitanati da John Elkann. Era noto da tempo che ...

MediaTek Helio M70 è il primo chip a 7 nanometri e 5G delL’azienda : Il nuovo MediaTek M70 sarà rilasciato verso fine 2019 e permetterà di portare sul mercato smartphone potenti a basso prezzo grazie all'architettura big.LITTLE basata sui nuovi core Cortex-A77 di ARM e al nuovo modem 5G M70 proprietario integrato nel die del processore. L'articolo MediaTek Helio M70 è il primo chip a 7 nanometri e 5G dell’azienda proviene da TuttoAndroid.

Totalmente inutile bloccare gli aggiornamenti Huawei : iniziativa lega delL’azienda contro gli USA : Ci sono importanti risvolti da prendere in esame oggi 29 maggio sul fronte degli aggiornamenti Huawei, in relazione al caso che vede il colosso cinese coinvolto in una sorta di ban Google imposto da Trump. Al netto delle considerazioni recenti, oltre a quelle relative alla proroga di novanta giorni del tanto discusso provvedimento giunto dagli Stati Uniti e alle rassicurazioni fornite dallo stesso produttore ai propri utenti, è chiaro che la ...

Batteri delle feci in note tisane per pancia piatta : L’azienda ritira il prodotto per Eschirichia Coli [MARCHIO E LOTTO] : Sono stati rinvenuti Batteri delle feci, ovvero Escherichia Coli, nella tisana per pancia piatta. Si tratta del prodotto L’Angelica “Ventre piatto cold”, ritirati dal mercato dal gruppo Coswell, proprietario dell’azienda produttrice. Ecco il comunicato che si legge sul sito web de L’Angelica: “In data 24 maggio 2019 Coswell S.p.A. ha volontariamente avviato il richiamo precauzionale di alcuni lotti della tisana L’Angelica ...

È morto Roberto Silva - presidente delL’azienda di detersivi Italsilva : aveva 53 anni : È morto Roberto Silva, presidente dell’azienda di detersivi ItalSilva: aveva 53 anni. Silva è morto dopo che domenica 12 maggio era rimasto coinvolto in un incidente in bicicletta. Stava partecipando a una gara in Toscana, la Granfondo della Versilia, quando

Ponte Morandi - gli agenti della Dia nel cantiere : interdittiva antimafia alL’azienda ritenuta legata alla Camorra : Gli agenti della Dia (direzione investigativa antimafia) hanno notificato un’interdittiva antimafia alla ditta Tecnodem che ha ottenuto commesse da 100mila euro in subappalto dalla Fratelli Omini. Nel video, il momento in cui gli uomini della Dia entrano nel cantiere. Mafie | Di Giovanna Trinchella e Andrea Tundo. Ponte Morandi, le mani della Camorra nella demolizione: interdittiva antimafia ...

Uno - “non si può rispondere a un +2/+4 con un altro +2/+4” : l’annuncio delL’azienda che chiarisce le regole del gioco : “Se qualcuno cala una carta +4 , devi pescarne 4 e passare il turno. Non puoi calare +2 per far sì che il giocatore successivo peschi sei carte. Non si possono sommare nemmeno due +4 per far pescare al giocatore successivo otto carte”. Finisce così la “pacchia” per i giocatori di Uno, il celebre gioco in cui vince chi rimane per primo senza carte: a sorpresa infatti, l’azienda ha pubblicato un tweet in cui chiarisce una ...

Blue Moon - il nuovo lander lunare di Blue Origin (L’azienda spaziale del Jeff Bezos di Amazon) : (immagine: BlueOrigin.com) Nella corsa alla riconquista della Luna rientra in modo spettacolare Jeff Bezos. Il 9 maggio il fondatore di Amazon e della compagnia spaziale Blue Origin (nonché l’uomo più ricco del mondo secondo Forbes) ha presentato durante una scenografica conferenza stampa il suo nuovo lander Blue Moon: sarà in grado di atterrare sulla Luna portando con sé anche un piccolo rover per l’esplorazione del nostro ...

Giro d’Italia 2019 – NAMEDSPORT> alla partenza dell’edizione 102 : L’azienda italiana di nutrizione sportiva al fianco della Corsa Rosa : NAMEDSPORT> al Giro d’Italia 102: per il quarto anno consecutivo il Rosa incontra l’arancione Mancano pochi giorni alla partenza della 102esima edizione del Giro d’Italia e NAMEDSPORT> è pronta, in qualità di Top Sponsor per il quarto anno consecutivo, a sostenere i ciclisti durante ogni istante delle 21 tappe della Corsa Rosa. SESTILI LUIGI LUIGISESTILI.COM l’azienda italiana di nutrizione sportiva, riconosciuta come ...

Dall’account Twitter delL’azienda - ecco due video teaser criptici su OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro : Il primo è accompagnato da una didascalia che tramite l'hashtag indica a quale dei due smartphone fa riferimento L'articolo Dall’account Twitter dell’azienda, ecco due video teaser criptici su OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro proviene da TuttoAndroid.

Meizu 17 potrebbe essere il primo smartphone 5G delL’azienda - riprendendo il design di Meizu Zero : Sarà Meizu 17 il primo smartphone della compagnia cinese dotato di connessione 5G, con un design ripreso da quello di Meizu Zero. L'articolo Meizu 17 potrebbe essere il primo smartphone 5G dell’azienda, riprendendo il design di Meizu Zero proviene da TuttoAndroid.