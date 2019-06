Lavoro | a Festival Milano intesa consulenti-Regione Lombardia su Asse co

Lavoro : Calderone - 'al via Festival - al centro innovazione e crescita' : Milano, 20 giu. (Labitalia) - "Il Festival del Lavoro è passione, voglia di mettersi in gioco, e r[...]

Al Festival del Lavoro confronto su pari opportunità : Roma, 20 giu. (Adnkronos/Labitalia) - Riflettere sull' opportunità di introdurre anche in Italia una legge che incentivi la certificazione delle aziende sul tema delle pari opportunità . E' il tema che sarà al centro, nel corso del Festival del Lavoro 2019 dei consulenti del Lavoro , a Milano, di un wo

Festival dell’Energia : tra innovazione e ricerca - sostenibilità e resilienza urbana - etica e Lavoro che cambia : Si è svolta oggi a Palazzo Marino, sotto gli auspici del Comune di Milano, la presentazione della XII edizione del Festival dell’Energia , in programma presso la Triennale di Milano i prossimi 13, 14 e 15 giugno. “ONLIFE ENERGY: abitare, muoversi, lavorare” è il titolo della principale manifestazione nazionale del settore che quest’anno darà voce ai territori e alle trasformazioni in atto. Insieme ai più importanti player dell’Energia , ai ...

Corinaldo riparte con Sementi Festival : il 24 e 25 maggio si discute di Lavoro - ambiente e futuro : Riscaldamento globale e cambiamento climatico hanno conseguenze drammatiche sulla qualità dell’ambiente, della terra, dei suoi frutti e della vita stessa. Quale impegno può portare a un futuro migliore? Come le nuove generazioni possono essere stimolate a un impegno etico e civile? lavoro, ambiente e futuro sono le parole chiave della terza edizione di Sementi Festival, in programma venerdì 24 e sabato 25 maggio per le vie del centro ...