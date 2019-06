Lavoro | 10 anni dopo la crisi +100% di occupati part time anche se vorrebbero il tempo

Lavoro - l'industria della birra ha creato 4mila posti in due anni : Il Lavoro spesso si trova dove meno lo si va a cercare. La dimostrazione arriva dall'industria della birra, che in due anni ha creato il 5% di posti in più.Lavoro e settore birraioNel periodo che va dal 2015 al 2017, i nuovi posti di Lavoro del settore sono aumentati di 4.400 unità, marcando una netta differenza rispetto a quanto accaduto a livello nazionale. Infatti nell'intero paese (e nello stesso arco di tempo) l'occupazione in Italia è ...

Lavoro all'età di 86 anni! Sandra Milo torna in TV : Sandra Milo svela perchè è tornata a lavorare all'età di 86 anni in televisione al settimanale di Gossip DiPiùTv. Nel nuovo numero in edicola del settimanale di gossip DiPiù Tv è contenuta una lunga intervista a Sandra Milo. La 86enne da lunedì 17 giugno 2019 fa parte del cast del programma di Rai Uno, "Io e Te" condotto da Pierluigi Diaco e che ha preso il posto di Vieni da me di Caterina Balivo.-- Oltre al giornalista e alla grande attrice ci ...

Scontro frontale tra auto e pullman! Pietro muore a 19 anni mentre va a al Lavoro : La vittima dell'incidente stradale è il 19enne Pietro Cascione che lascia una compagna e un figlioletto di pochi mesi. La tragedia a pochi metri siderurgico ArcelorMittal ex Ilva mentre il ragazzo si stava recando al lavoro in una ditta che fa parte proprio dell'indotto dell’impianto tarantino. A scontrarsi sono stati un'auto e un autobus di linea dell'azienda Ctp (Consorzio trasporti pubblici). Si è trattato di uno schianto frontale che ...

Lisa Marzoli a Blogo : "La vita in diretta estate - grande occasione dopo 15 anni di Lavoro in Rai" (VIDEO) : "Una grande occasione arrivata dopo 15 anni di lavoro in Rai". Così, ai microfoni di Blogo, Lisa Marzoli ha definito il suo prossimo impegno televisivo. Da lunedì 17 giugno, infatti, condurrà al fianco di Beppe Convertini la versione estiva di La vita in diretta, su Rai1 dalle 16.50. La giornalista del Tg2, scelta dalla direttrice della rete ammiraglia della tv pubblica per affiancare il conduttore e attore, ha spiegato:Sarà più vita e più ...

Sondaggi politici SWG - la paura di perdere il Lavoro è ai minimi da 6 anni : Sondaggi politici SWG, la paura di perdere il lavoro è ai minimi da 6 anni E’ certamente una buona notizia, soprattutto perchè va in controtendenza rispetto alle ultime nuove sull’andamento dell’economia e di conseguenza anche dell’occupazione negli ultimi mesi. Nonostante la crescita zero, il rallentamento dell’aumento dei posti di lavoro, lo spread sopra i 250, il debito. I Sondaggi politici di SWG, ...

Enzo Paolo Turchi e lo sfogo in tv : 'Dopo 50 anni di Lavoro ho una pensione di 720 euro' : Il prossimo luglio, il noto ballerino e coreografo Enzo Paolo Turchi compirà 70 anni: dopo 50 trascorsi a lavorare, è andato in pensione e ha scoperto, con disappunto, di percepire un assegno mensile di sole 720 euro. A rivelarlo è stato proprio lui, ospite in studio, nei giorni scorsi, del programma 'Dritto e Rovescio' su Rete 4, e oggi di Storie Italiane su Rai 1. Le reazioni di molti italiani alla notizia non sono state proprio benevole: ...

Lavoro minorile - ancora 152 milioni di bambini vittime di sfruttamento. In Italia 500 casi negli ultimi due anni : Se vivessero tutti in unico Paese, costituirebbero il nono Stato più popoloso del pianeta, più del doppio dell’Italia, più grande anche della Russia. Nel mondo sono 152 milioni i bambini e ragazzi tra i 5 e i 17 anni (uno su dieci) vittime di sfruttamento lavorativo. Quasi la metà, 73 milioni, sono costretti a svolgere lavori duri e pericolosi, che ne mettono a grave rischio la salute e la sicurezza, con gravi ripercussioni anche dal punto di ...

A1 - incidente mortale sul Lavoro : operaio di 57 anni investito e ucciso da un collega : Infortunio mortale sul lavoro lungo l'A1, pochi chilometri dopo il casello di Orvieto in direzione sud. Un operaio di 57 anni, dipendente di una ditta che lavora per conto di Autostrade per l'Italia, è morto dopo essere stato investito da un collega che era al volante di un mezzo adibito alla spazzatura della pavimentazione.

Pensioni - chi potrà ritirarsi dal Lavoro con 7 anni di anticipo : Un emendamento al decreto Crescita presentato dai relatori del M5s e della Lega prevede la possibilità di un maxi-scivolo di sette anni con cui i lavoratori delle grande aziende (sopra le mille unità) potranno anticipare la pensione di 84 mesi. A pagare il pre-pensionamento dovrà essere l'azienda, che però potrà usufruire del fondo solo nel caso in cui investa in una strutturale trasformazione tecnologica. La misura vale solo per grande ...

Pensioni - maxi-scivolo : gradita sorpresa dopo le stangate - chi potrà lasciare il Lavoro con 7 anni d'anticipo : Buone notizie in arrivo per qualcuno sul fronte Pensioni. Non ci sono solo le stangate "nascoste" del conguaglio sul blocco dell'indicizzazione per gli assegni superiori a 1.500 euro lordi e il contributo di solidarietà per quelli sopra i 100mila euro l'anno. Il Decreto crescita, grazie a un emendam

Tragedia sul Lavoro - Oscar muore a 35 anni : lascia la moglie e tre figli : È morto in un tragico incidente alla Tur-Meccanica di Capriolo, in provincia di Brescia. A trovare il corpo senza vita di...

In mezzo alla strada alle 5 del mattino! Bambino di 4 anni segue il padre al Lavoro e si perde di notte : Il piccolo è uscito di casa in pigiama per seguire il padre che stava andando al lavoro nella caserma di Ederle. L'uomo non si è accorto di nulla. Quando ha visto il bimbo in mezzo alla strada alle 5 del mattino con addosso solo un pigiama non ha creduto ai suoi occhi ed ha immediatamente dato l'allarme alla polizia. La scoperta è stata fatta da una donna di Vicenza. Il Bambino aveva appena 4 anni ed era da poco uscito da un appartamento ...

Mario Monti : “Sono un paladino del sovranismo - ma europeo. Salvini punta sul Lavoro? È priorità da anni in Ue” : Si definisce paladino di “un sovranismo sì, ma europeo“. E sottolinea l’urgenza “di una profonda revisione della costruzione europea” e dei Trattati, perché Bruxelles deve “cambiare il Patto di stabilità. La Ue deve concentrarsi sui beni pubblici, come la difesa delle frontiere comuni, la regolazione dell’immigrazione, una diversa distribuzione dei costi per i rifugiati, la lotta al terrorismo, anche ...

Raggi : i risultati arriveranno nei 5 anni - sarà sempre più evidente Lavoro svolto : Roma – “L’analisi del voto l’abbiamo fatta. E’ indubbio che quello che stiamo costruendo e’ qualcosa di molto profondo: stiamo scavando un solco da cui riteniamo sara’ molto difficile deviare. Quindi i risultati che contiamo di centrare arriveranno nei cinque anni complessivi della consiliatura”. Cosi’ il sindaco di Roma, Virginia Raggi, a margine della presentazione della nuova rete notturna ...