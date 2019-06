L’assurda petizione contro Good Omens é l’epic fail dell’anno | chiedere a Netflix di

optimaitalia

(Di venerdì 21 giugno 2019) Negli ultimi anni gli utenti online hanno trovato il modo di farsi ascoltare grazie a innumerevoli petizioni online, ma quella lanciataè davvero assurda.Un gruppo cristiano, Ritorno all'Ordine, ha chiesto adi cancellare la serie ritenuta, secondo loro, "blasfema". L'organizzazione ha anche sostenuto una tesi che avvalora la loro ipotesi, ma non è questo a rendere il tutto esilarante: il destinatario di tale richiesta non è corretto.è infatti una miniserie autoconclusiva, pubblicata su Amazon Prime Video, e non su.Oltre ventimila persone hanno già firmato la, e nella pagina dedicata si legge: “Un altro passo per rendere il satanismo normale, leggero e accettabile”, mentre la serie “si fa beffe della saggezza di Dio che ha la voce di una donna”. Frances McDormand doppia Dio nella versione originale. Inoltre, l’anti-Cristo ...

