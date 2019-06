La valigia di… Anna Foglietta a Castel Romano Designer Outlet

romadailynews

(Di venerdì 21 giugno 2019) Ladi…. Domenica 23 giugno ore 17.00. Aprire ladi un artista significa in qualche modo varcare la soglia di casa sua, accompagnarlo in viaggio e comprenderne gusti, abitudini e forse anche un po’ della sua anima. Riprende il 23 giugno al’appuntamento con Ladi…, fashion talk che questa volta vede protagonista l’attrice romana. Conversando con il giornalista di moda e costume Ildo Damiano,aprirà il suo bagaglio in Piazza del Foroe racconterà al pubblico del Centro McArthurGlen le sue scelte in fatto di moda – fondamentalmente casual ma senza mai rinunciare allo stile – e tirerà fuori i suoi must have – quei capi che non possono mancare nell’armadio né tantomeno in. A completare il racconto, gli oggetti da cui non si separa mai e che raccontano la ...

Paoletta_F : Quella che pesa di più resta quella valigia di mamma, usata per un solo viaggio e destinata a rimanere con Marco in… - Millyzampa87 : RT @Paoletta_F: Quella che pesa di più resta quella valigia di mamma, usata per un solo viaggio e destinata a rimanere con Marco in ogni su… - alessiapiccioni : Questa #estate metti in valigia anche #sicurezza e #sostenibilità, con le 5 regole d'oro di #Roadtogreen -