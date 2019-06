La storia degli smartphone che fanno venire “un nuovo osso nel cranio”

La storia degli smartphone che fanno venire un corno alla base del cranio : Una ricerca sostiene che – a forza di tenere la testa piegata sugli schermi – alcuni giovani sviluppino una protuberanza ossea, ma c'è molto scetticismo sulle sue conclusioni

Sport e storia - il tema di maturità scelto dal 13% degli studenti! Terzo posto tra le preferenze - Gino Bartali è piaciuto : Il 13% degli studenti ha svolto la traccia “Tra Sport e storia” proposta ieri in occasione della prima prova dell’Esame di maturità. Il tema che ruotava attorno alla figura di Gino Bartali è piaciuto a circa 65mila ragazzi e si è piazzato al Terzo posto nelle preferenze. I maturandi hanno dunque gradito nel complesso una proposta un po’ fuori dagli schemi ma alquanto originale e che permetteva di spaziare su diversi ...

storia di Oppo - il gigante degli smartphone che si è affacciato in Europa : Dopo il panico iniziale, quasi nessuno crede più davvero all'Armageddon in casa Huawei. La proroga di 90 giorni concessa a Google e agli altri brand statunitensi per cessare la collaborazione con il marchio cinese è il segno, insieme ad altri segnali di allentamento della tensione, che tutto dovrebbe risolversi durante l'estate. Ma se non dovesse succedere e la guerra dei dazi facesse di Huawei la prima vittima eccellente, chi si prenderebbe ...

La storia dell’insegnante sospesa per due slide degli studenti su Salvini : Durante un lavoro in classe avevano autonomamente accostato la promulgazione delle leggi razziali del 1938 al "decreto sicurezza"

La storia di Lorenzo - 18enne in coma : si sveglia prima dell'espianto degli organi : Il giovane era rimasto vittima di un incidente stradale lo scorso 20 dicembre e dal quel giorno non si era più svegliato. La...

L'onda degli Alpini a Milano : le loro voci tra storia - colori : Antonio Borrelli ? Le sfilate degli Alpini gallery500mila Alpini a MilanovideoGli Alpini per le stradeLa tre giorni milanese chiude con numeri record il centenario del corpo militare più amato dagli italiani: ma ora già si pensa a Rimini colori, simpatia e tanti sorrisi, in una marea di Penne nere che ha letteralmente invaso Milano. Si conclude con dati record la tre giorni della 92esima adunata nazionale degli Alpini, ...

S.P.A.L-Napoli - l’avversario : la storia degli estensi e i precedenti tra le due squadre : A Ferrara si disputerà SPAL-Napoli: alla scoperta della storia della squadra estense ed i precedenti contro la formazione assurda. La S.P.A.L., acronimo di Società Polisportiva Ars et Labor, è una società calcistica italiana con sede nella città di Ferrara. Nata come circolo religioso-culturale Ars et Labor nel 1907, divenne in breve tempo polisportiva, affiliando la propria sezione calcistica alla F.I.G.C nel 1910 come Ferrara Foot-Ball ...

Giro d'Italia : la storia e la maglia rosa degli ultimi anni : Abbiamo ancora negli occhi la fantastica marcia di Chris Froome al Giro del 2018: epica la fuga di 80 km del campione anglo-keniano nella 19tappa cominciata sul Colle delle Finestre e conclusa in ...

Scuola - appello degli studiosi al premier Conte : “Eliminare la storia sarà un suicidio collettivo” : Nel giorno in cui il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato, durante la visita al suo ex liceo classico di Foggia, della Scuola come di ‘un pilastro’ senza il quale non c’è futuro, gli studiosi rivolgono un appello al governo: non dimenticare l’importanza dell’insegnamento della storia. “Siamo molto preoccupati in merito alle proposte nefaste di abolire o ridurre lo studio di questa materia a ...

25 aprile - la 'banda Mario' : storia degli africani che si unirono ai partigiani delle Marche. 'L'empatia vinse sulla paura del diverso' : Il corpo, portato a Valdiola, sede, appunto, di un comando partigiano, fu sepolto in zona dove ancora oggi una lapide ricorda l'impegno di "uomini e donne, provenienti da tutto il mondo " e l'atto ...

25 aprile - la ‘banda Mario’ : storia degli africani che si unirono ai partigiani delle Marche. “L’empatia vinse sulla paura del diverso” : Nelle numerose foto dell’epoca compaiono tutti insieme, italiani, croati, serbi, inglesi, russi, ma anche somali, eritrei ed etiopi. Un mix di culture, “a very mixed blunch”, come un membro britannico della brigata li definì, unito da uno stesso obiettivo: liberare l’Italia dall’invasione nazifascista. Sono i partigiani della “banda Mario”, uno dei primi gruppi della resistenza marchigiana, operante alle pendici del Monte San ...