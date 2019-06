La stagione estiva inizia oggi

Oggi inizia la stagione estiva : Oggi ci sarà il solstizio d’estate, ed nell'emisfero boreale è il giorno con più ore di luce dell'anno

stagione estiva 2019 : IMMAGINI - VIDEO - FRASI - CITAZIONI e PROVERBI per celebrare il Solstizio : Inizia oggi alle 17:54 ora italiana (15:54 UTC) la Stagione estiva, con il Solstizio d’Estate 2019: è uno degli eventi astronomici più amati e profondamente intessuti di leggende, miti, tradizioni e storia. Per l’occasione, in alto, nella gallery, proponiamo una selezione IMMAGINI da condividere in questo giorno speciale, mentre di seguito i link per VIDEO, FRASI, CITAZIONI e PROVERBI: Oggi è il Solstizio d’Estate 2019: i VIDEO da ...

Buongiorno e Buon Primo Giorno d’Estate : le IMMAGINI e le GIF più belle per la celebrare la stagione estiva : Oggi, 21 giugno 2019, inizia ufficialmente la Stagione estiva, astronomicamente parlando: è il solstizio d’estate, una data molto attesa, simbolo dell’inizio di una Stagione di sole, caldo e di vacanze. E’ un’ottima occasione per fare gli auguri di Buon Primo Giorno d’estate, augurare il BuonGiorno alle persone care: proponiamo in alto nella gallery una selezione di IMMAGINI e GIF da inviare oggi, nel principio ...

stagione estiva 2019 : IMMAGINI - VIDEO - FRASI - CITAZIONI e PROVERBI per celebrare il Solstizio : Inizia oggi alle 17:54 ora italiana (15:54 UTC) la Stagione estiva, con il Solstizio d’Estate 2019: è uno degli eventi astronomici più amati e profondamente intessuti di leggende, miti, tradizioni e storia. Per l’occasione, in alto, nella gallery, proponiamo una selezione IMMAGINI da condividere in questo giorno speciale, mentre di seguito i link per VIDEO, FRASI, CITAZIONI e PROVERBI: Oggi è il Solstizio d’Estate 2019: i VIDEO da ...

Buongiorno e Buon Primo Giorno d’Estate : le IMMAGINI e le GIF più belle per la celebrare la stagione estiva : Oggi, 21 giugno 2019, inizia ufficialmente la Stagione estiva, astronomicamente parlando: è il solstizio d’estate, una data molto attesa, simbolo dell’inizio di una Stagione di sole, caldo e di vacanze. E’ un’ottima occasione per fare gli auguri di Buon Primo Giorno d’estate, augurare il BuonGiorno alle persone care: proponiamo in alto nella gallery una selezione di IMMAGINI e GIF da inviare oggi, nel principio ...

Solstizio d'Estate 2019 - stagione estiva/ Oggi - 21 giugno è il giorno più lungo : Solstizio d'Estate 2019 stagione estiva, si celebra Oggi 21 giugno il giorno più lungo dell'anno: il suo significato astronomico, le tradizioni ed i riti.

Solstizio d’estate - perché oggi inizia la stagione estiva : (foto: Getty Images) Pronti a godervi la giornata più lunga dell’anno? Il 21 giugno è il Solstizio d’estate, il giorno in cui il Sole raggiunge il punto più settentrionale (cioè più alto rispetto all’orizzonte) nella sua corsa annuale nei nostri cieli, regalandoci il massimo numero di ore di luce possibili nell’arco di una giornata. La data di oggi inoltre segna anche un altro appuntamento: l’inizio ufficiale ...

Al via la stagione estiva del Teatro Massimo : La stagione estiva del Teatro Massimo si apre sabato 29 giugno alle ore 20.30 con la Petite Messe solennelle di Gioachino Rossini nel Chiostro della Galleria d’Arte Moderna, i solisti saranno il soprano Shelley Jackson, il mezzosoprano palermitano Chiara Amarù, il tenore Francisco Brito e il basso Emanuele Cordaro. Sabato 6 luglio alle ore 21.00 Orchestra e Coro del Teatro Massimo saranno al Teatro antico di Segesta per un Verdi Gala. Sotto ...

stagione estiva a Scoglitti : in corso interventi di manutenzione : Stagione estiva, in corso interventi di pulizia e di manutenzione a Scoglitti. La Commissione straordinaria fa il punto sugli interventi di pulizia

Lavoro - spuntano 26mila opportunità per la stagione estiva : come candidarsi : I dati di AssoLavoro, l'Associazione nazionale di categoria delle agenzie per il Lavoro (Apl). Trasporti, turismo e grande...

Marina di Modica - 2Born Festival apre la stagione estiva : A Marina di Modica si è aperta la stagione estiva. Con almeno un mese di anticipo rispetto al solito si è aperta la stagione estiva

La camicia di lino - un must per ogni stagione estiva : La camicia di lino? Un alleato di stagione Con l'avvicinarsi dell'estate, e del definitivo cambio d'armadio, lo shopping maschile è indirizzato perlopiù verso due direzioni principali: la curiosità verso i trend attuali per la stagione primavera/estate 2019, e la voglia di sperimentare con nuovi capi d'abbigliamento; l'acquisto sicuro dei passe-partout di moda che da sempre garantiscono la riuscita di un ...

Volotea - presto in flotta 6 nuovi Airbus A319 per più voli in stagione estiva : Volotea in continua crescita porterà presto a 36 il numero degli aeromobili operativi durante l'estate 2019. La low-cost spagnola con sede a Barcellona aggiungerà infatti 6 nuovi Airbus A319 da 156 ...

Con l'Anciuti music festival al via una stagione di musica : Appuntamenti concertistici di assoluto livello, conferenze, masterclass, perfino la presentazione - in anteprima mondiale - della copia di un celebre strumento musicale: è evento ricchissimo, di ...