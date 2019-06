La seconda edizione degli European Games in esclusiva su Sky Sport Minsk

Non disturbare di Paola Perego slitta - la prima puntata della seconda edizione andrà in onda venerdì 28 giugno : Variazione di palinsesto a Rai1. Domani sera, venerdì 21 giugno 2019, subito dopo Techetechetè, non andrà in onda Seat Music Awards Again 2019 (ossia una sorta di best of delle due serate Seat Music Awards) bensì - a partire dalle 21.15 - La Traviata, in diretta dall'Arena di Verona, per omaggiare ulteriormente il regista Franco Zeffirelli, scomparso nei giorni scorsi. Addio a Franco Zeffirelli, ...

Vela – Mondiale GC32 - tutto pronto a Lagos per la seconda edizione : dieci i catamarani in gara : Il Campionato Mondiale GC32 di quest’anno è il secondo evento del GC32 Racing Tour 2019, dopo la GC32 Villasimius Cup svoltasi a maggio in Sardegna Il campionato Mondiale 2019 dei catamarani volanti GC32 è in programma la prossima settimana dal 26 al 30 giugno, nello storico porto di Lagos, sulla punta più meridionale del continente europeo, sulla costa portoghese dell’Algarve. Organizzato con il supporto della città di ...

Al via la seconda edizione di Parco Schuster : Parco Schuster Dal 21 Giugno – 15 agosto il festival #plasticfree all’ombra della Basilica di San Paolo Fuori Le Mura Lo spazio sociale di Roma: due mesi di Bio, Musica, Sport, Benessere, Relax, Swing, Libri e Cultura con Muro del Canto, Colle der Fomento, Franco Micalizzi, Michele Ascolese, Emilio Stella, Greg and the Frigidaires, Lillo e i Vagabondi, Cor Veleno, Rino Gaetano Band, Animals Pink Floyd, Med Free Orkestra, Spaghetti Unplugged, ...

Ciclismo - Adriatica Ionica Race 2019 : cinque tappe in programma e grandi squadre al via della seconda edizione : È stata presentata oggi a Mestre la seconda edizione della Adriatica Ionica Race, breve corsa a tappe del calendario Europe Tour che si svolgerà dal 24 al 28 luglio. Dopo l’esordio positivo dello scorso anno, la corsa ideata da Moreno Argentin torna sulle strade di Veneto e Friuli Venezia Giulia con cinque tappe in programma. La prima frazione si snoderà su un circuito cittadino a Mestre, poi si svolgerà la Favaro Veneto-Grado. Ci saranno poi ...

Festa della Costituzione - a Chiusi il via alla seconda edizione. Tra gli ospiti De Siervo - Azzariti e Carla Nespolo : Via alla seconda Festa della Costituzione, organizzata dai circoli Anpi della Valdichiana. Il festival si tiene a Chiusi (Siena) dal 31 maggio al 2 giugno e tra gli ospiti ci saranno Ugo De Siervo, Anna Finocchiaro, Christian Raimo, Giulio Cavalli, Carla Nespolo, Ugo Foà, Gregorio De Falco, Gaetano Azzariti, Vauro e don Massimo Biancalani, parroco di Vicofaro (Pistoia). Oltre al giornalista del fattoquotidiano.it Diego Pretini che coordinerà un ...

90 Special di Nicola Savino - niente seconda edizione : rinviato - motivo : 90 Special, niente seconda edizione: il programma condotto da Nicola Savino rinviato a data da destinarsi, il motivo Che fine ha fatto 90 Special? La trasmissione televisiva condotta da Nicola Savino, la cui prima edizione è andata in onda su Italia 1 dal 17 gennaio al 22 febbraio 2018, avrebbe dovuto tornare a maggio 2019, cioè […] L'articolo 90 Special di Nicola Savino, niente seconda edizione: rinviato, motivo proviene da Gossip e Tv.

Boxe - tutto pronto a Minsk per la seconda edizione dei Giochi Europei : match in programma dal 21 al 30 giugno : Il torneo maschile sarà valido anche come Europeo EubC, mentre in quello femminile combatteranno solo le pugili delle 5 categorie olimpiche La seconda edizione dei Giochi Europei avrà luogo a Minsk, in Bielorussia, dal 21 al 30 giugno. Il Torneo pugilistico maschile sarà anche valido come Europeo EubcC, mentre in quello femminile combatteranno solo le pugili delle 5 categorie olimpiche. La kermesse di Boxe si dipanerà lungo tutto il ...

Approda a Rimini la seconda edizione del Marketers World : Tre giorni dedicati al web e all'imprenditoria digitale. Marketers World torna in Emilia Romagna il prossimo autunno, dal 18 al 20 ottobre, in una seconda edizione che si preannuncia ricca di novità e ospiti. Dopo il successo ottenuto a Riccione lo scorso settembre, Dario Vignali e Luca Ferrari hanno deciso di riproporre l'evento che ha come l'obiettivo la reunion di creators, imprenditori, liberi professionisti ed influencer. Marketers World, ...

Made in Italy : Italmopa - successo per seconda edizione 'Molini a porte aperte' : Roma, 13 mag. (Labitalia) - Grande successo per la manifestazione 'Molini a porte aperte', svoltasi[...]

La Spezia è sport. seconda edizione nel fine settimana : Al via la Seconda edizione di “La Spezia è sport”, la manifestazione organizzata dal Comune della Spezia – assessorato allo

Al via a Roma la seconda edizione della Longevity Run : Al via oggi a Roma la Longevity Run, l'evento di sensibilizzazione per uno stile di vita sano e attivo grazie al sostegno della Fondazione Policlinico

Arriva la seconda edizione del Reumadays : Dal 10 all’11 maggio gli specialisti della SIR (Società italiana di Reumatologia) incontreranno i cittadini per insegnare come prevenire disturbi gravi ed invalidanti causati dalle malattie reumatologiche. E’ prevista la diffusione di opuscoli, l’esecuzione gratuita dell’esame capillaroscopico e la possibilità di ricevere consulti medici specialistici. Ad essere coinvolte dall’iniziativa 11 città italiane, dopo Torino, Roma e Genova (10 e 11 ...

Al via la seconda edizione di LEVEL UP : la developer conference internazionale sullo sviluppo dei videogiochi torna a Roma : Tutto pronto per la seconda edizione di LEVEL UP, la developer conference internazionale sullo sviluppo dei videogames, che torna a Roma dal 10 all' 12 maggio. A ospitare l'evento interamente dedicato alla creazione dei videogiochi e organizzato dall'Accademia Italiana videogiochi, i Cinecittà Studios, durante il Rome VideoGameLab. Per questa nuova edizione oltre 50 tra i più prestigiosi sviluppatori, programmatori, game designer e game artist ...

Longevity Run - al via a Roma la seconda edizione - tra sport e prevenzione. “La longevità non è un dono - si conquista” : Tutti insieme, di corsa verso la longevità. Venerdì 10 maggio a Roma si terrà la Longevity Run, l’evento di sensibilizzazione per uno stile di vita sano promosso dal Policlinico Gemelli e dall’Università Cattolica, in collaborazione col Comune: una giornata di controlli, consigli, allenamenti, in nome della prevenzione. Il progetto, nato nel 2018, è alla seconda edizione: l’anno scorso ci furono 1.500 iscritti e 364 check-up, venerdì nella ...