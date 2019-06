La sceneggiatura di Watch Dogs Legion avrà 20 differenti variazioni

eurogamer

(Di venerdì 21 giugno 2019)vi permetterà di giocare come qualsiasi NPC nel gioco e perciò non c'è un singolo protagonista. Ogni londinese che vedi e incontri può e farà parte della storia, a seconda di chi sceglierete di reclutare.Ma questo ha implicazioni serie sulla narrazione e sul modo in cui si svolge, perché potrete decidere chi interpreterà una parte e chi no, e quando tutte queste persone reciteranno una parte. Ogni sequenza, quindi, richiededi script, doppiaggio, animazioni e altro, a seconda dei personaggi che avrete scelto di far entrare nei filmati.E questa è un'impresa complicata, ovviamente. Tanto che, in effetti, ladiha apparentemente venti diverse varianti, basate su tutti questi fattori. Recentemente, in un'intervista con EDGE nel numero di agosto 2019 (numero 334), il direttore creativo Clint Hocking ha parlato proprio di ...

