“La sai l’ultima? – Digital Edition” | su Canale 5 rivive il varietà che ha fatto la

domanipress

(Di venerdì 21 giugno 2019) Venerdì 21 giugno in prima serata,5 tiene a battesimo “La sai? –. Un’edizione inedita e completamente rinnovata delche hala storia dell’umorismo e della risata in televisione. Il padrone di casa di questa nuova gara tra barzellettieri è Ezio Greggio. Grande novità è la competizione a squadre. In ogni puntata tre compagini capitanate da tre fuoriclasse della comicità italiana, Maurizio Battista, Biagio Izzo e Scintilla (Gianluca Fubelli) si sfideranno a colpi di barzellette per eleggere il miglior barzellettiere d’Italia. I concorrenti si affronteranno singolarmente in diverse manche, al termine delle quali il pubblico in studio voterà il proprio preferito. Il risultato raggiunto da ciascuno sarà avvallato dal “notaio” Nino Formicola, affiancato dal volto femminile del programma Romina Pierdomenico. Altra new entry nel meccanismo di gioco ...

tamburrano : Un giorno saranno nei negozi di tutta Europa. E potrò dire a mia figlia: sai Livia questa cosa la fece tuo papà qua… - DanielRemondin1 : RT @alanfriedmanit: “Sai chi ha usato i minibot? • Il Terzo Reich prima del default • La Francia alla fine del XVIII secolo • L’Argenti… - swordmorning_ : @tunicati Sai cos'è il settarismo? Io in Arabia ci sono stato e so chi sono. E so cone si comportano le milizie Ira… -