La Procura impugna la mancata convalida d' arresto di Marco Carta

(Di venerdì 21 giugno 2019) È già sui tavoli della Cassazione da oltre una settimana il ricorso delladi Milano contro lada parte del giudice Stefano Caramellino dell’del cantante, bloccato dalla Polizia Locale mentre usciva con una donna dalla Rinascente la sera dello scorso 31 maggio per un furto di 6 magliette per un valore complessivo di 1.200 euro. A firmare il ricorso, depositato alla Suprema Corte, è stato Nicola Rossato, il pm di turno quel giorno. Il vincitore di Sanremo 2009, 34 anni, era stato fermato attorno alle 20.30 dagli agenti della polizia locale, con un’amica, Fabiana Muscas, 53 anni. I due erano stati accusati di furto aggravato delle magliette alle quali tolto l’antitaccheggio, ma non la placchetta flessibile che ha suonato all’uscita del grande magazzino milanese in piazza Duomo.Dopo una ...

