La Milano Music Week torna a novembre! Levante tra i grandi protagonisti di questa

Milano. Il CPM festeggia la Musica al Castello Sforzesco : Venerdì 21 giugno il CPM Music Institute festeggia la Musica alle ore 21.00 al Castello Sforzesco (Cortile delle Armi) di

Milano. Proseguono i percorsi musicali e motori alla Scuola primaria San Giusto : Sono state approvate dalla Giunta Sala le linee di indirizzo per la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra il Comune

A Social Music City è in arrivo Paul Kalkbrenner : non perderti il suo show a Milano : Domenica 9 giugno The post A Social Music City è in arrivo Paul Kalkbrenner: non perderti il suo show a Milano appeared first on News Mtv Italia.

Balliamo sul mondo diventa un musical : al via il 26 settembre a Milano : Si intitola "Balliamo sul mondo" il primo musical interamente costruito sulle musiche del cantante Luciano Ligabue. Il musical debutterà a Milano il 26 settembre presso il teatro Nazionale e resterà in cartellone fino al 27 ottobre. Il cantante cura la direzione artistica dell'evento mentre Chiara Noschese dirige tutto lo spettacolo. Il musical, tramite del canzoni del rocker, racconterà la storia di un gruppo di amici che, per diverse ragioni, ...

MI AMI Festival 2019 : 3 giorni di musica a Milano : Pochi giorni fa si è conclusa la 15esima edizione del MI AMI 2019, di cui vi avevamo parlato qui. Il Festival, che infiamma ogni anno i palchi del Circolo Magnolia, sotto la direzione di Carlo Pastore e Stefano Bottura, anche stavolta ha regalato al suo pubblico di neofiti e affezionati, una ricchissima selezione di artisti della scena musicale italiana, spaziando da artisti emergenti a nomi ormai super affermati, dall’indie al pop, dal ...

Ligabue direttore creativo di Balliamo sul mondo – Il Musical - da settembre a Milano : biglietti in prevendita : Ligabue direttore creativo di Balliamo sul mondo - Il Musical. In scena con la regia di Chiara Noschese, i biglietti sono in prevendita sul sito web del Teatro Nazionale per tutte le repliche che si terranno da settembre e fino al mese di novembre. Non è la prima volta che la musica di Ligabue approda in teatro. Già nel 2010, la compagnia Aterballetto si servì di Certe notti, con uno spettacolo di danza che si è sviluppato completamente ...

A Milano compositori cercasi - la compagnia ha soggetto (di Rodari) - libretto e direttore d’orchestra. E fa un concorso per far scrivere la musica : AAA, giovani compositori cercasi. Requisiti: avere meno di 45 anni e aver letto C’era due volte il barone Lamberto di Gianni Rodari. O non averlo ancora letto, ma correre ai ripari e farsi ispirare dalla novella per comporre un’opera lirica. Il concorso è aperto da VoceAllOpera, compagnia milanese con piccolo budget e grandi idee. Dopo aver fatto cantare il Gianni Schicchi a tutti i politici italiani e aver messo in scena un Rigoletto travestito ...

Milano. Musica da camera al MAC : protagonista il duo Jacopo Taddei e Samuele Telari : La rassegna dedicata alla Musica da camera al MAC di Piazza Tito Lucrezio Caro 1, si conclude alla grande con

MI AMI Festival 2019 – Musica Importante A Milano : Torna a Milano uno degli eventi più attesi, ogni anno, da tutti gli appassionati di Musica rock, pop, indie, trap, rap, e chi più ne ha più ne metta: il MI AMI (Musica Importante A Milano) Festival, giunto quest’anno alla sua quindicesima edizione. La kermesse, uno degli appuntamenti fissi della primavera milanese (primavera che quest’anno si sta facendo un po’ desiderare), si terrà come d’abitudine all’Idroscalo, presso il Circolo Magnolia il ...

Piano City Milano - la musica arriva in città : Manca poco alla nuova edizione di Piano City Milano, il festival che porta la musica in città grazie agli oltre 450 concerti gratuiti sparsi tra le vie, i palazzi, i cortili e le piazze meneghine. Una dichiarazione d’amore in note, quelle del Pianoforte, che risuoneranno dall’alba al tramonto per ben tre giorni: dal 17 al 19 maggio. E se la musica sarà la vera protagonista della manifestazione, non mancheranno comunque iniziative ed eventi di ...

Apple Music Live : in Piazza Liberty arriva Piano City Milano con Dardust - Boosta e tanti altri : Sarà il 16 maggio alle 21 il terzo appuntamento della serie Apple Music Live: Piazza Liberty. E sarà un'anticipazione e un omaggio a Piano City Milano, il festival di Pianoforte che dal 2012 anima la ...

Il programma musicale di maggio della cascina nel cuore di Milano che non dorme mai! : Continua la primavera ricca di concerti ed eventi per Mare culturale urbano, il centro di produzione culturale attivo nella zona