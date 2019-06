La magia e il soprannaturale di GreedFall si mostrano in un nuovo video gameplay

eurogamer

(Di venerdì 21 giugno 2019), l'action RPG ambientato in un 17° secolo alternativo in cui esiste lae il, è stato tra i protagonisti dell'E3 2019.Nel gioco, una nuova ondata di coloni sta fuggendo da un'Europa afflitta da inquinamento e malattie per una vita migliore nelMondo. L'unico problema è che ilMondo ha già una popolazione indigena che viene devastata da quella che può essere definita un'invasione. Lasarà posseduta non solo dai coloni ma anche dalle popolazioni indigene.ci farà vestire i panni di un mercenario e cacciatore di tesori che lascia l'Europa insieme ai coloni. Durante lo svolgimento dell'avventura, si potrà interagire con gli NPC e si prenderanno decisioni che potranno influenzare il corso di questa guerra magica.Leggi altro...

AsunaV93 : @DaveMeh_16 Per questo ho detto del futuro ahaha Magia, fantasy, azione, soprannaturale, shounen, quelle cose lì aha -