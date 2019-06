La Lega usa l’ombra del governo tecnico come arma di ricatto al M5s

Blitz della Lega sui fondi al Sud. Ira Lezzi : stralciare e chiedere scusa : Ha tutte le sembianze di un “Blitz” l’emendamento della Lega al decreto crescita, approvato a tarda sera lunedì scorso in commissione alla Camera, per trasferire alle Regioni la titolarità e la gestione del Fondo sviluppo e coesione, il ricchissimo serbatoio di fondi nazionali che per l’80% è destinato al Mezzogiorno. Ira della ministra: «Ora lo stralcio e mi si chieda scusa»...

Lampedusa : Legambiente - 'grave assenza Comune a demolizioni villette abusive' : Palermo, 18 giu. (AdnKronos) - "In queste ore sono iniziate le prime demolizioni di immobili abusivi a Lampedusa grazie all’azione della procura della Repubblica di Agrigento e del procuratore Luigi Patronaggio. Si ripristinano stato di diritto e integrità ambientale su un’isola di grande valore pae

Dl Dignità - Lega vuol ammorbidire stretta su contratti a termine. Durigon : ‘Formule per usare ancora lavoro flessibile’ : “In alcuni casi, alla fine di un contratto a termine, le aziende hanno preferito prendere un’altra persona sempre con un contratto a termine piuttosto che trasformare quello stesso rapporto di lavoro in un contratto a tempo indeterminato. È su questo punto che si può intervenire, affidando alla contrattazione più rappresentativa l’individuazione delle formule migliori per poter utilizzare ancora il lavoro flessibile“. Così Claudio ...

Lampedusa : disagi nei colLegamenti via mare - sindaco 'Siremar non rispetta contratto' : Palermo, 15 giu. (AdnKronos) - "Ancora una volta la Siremar non ha rispettato il contratto di servizio per il collegamento fra Porto Empedocle, Lampedusa e Linosa: ieri la nave Galaxy è stata sostituita dalla Pietro Novelli, più piccola e con solo 15 cabine. Si è creata tensione fra passeggeri poich

Ragusa Ibla - chiusi uffici deLegazione comunale per lavori : Chiusura per lavori degli uffici della delegazione comunale di Ragusa Ibla. Presso gli uffici della delegazione di Ibla, dal 10 giugno

Costo spese Legali per causa persa : chi paga e compensazione spese : Costo spese legali per causa persa: chi paga e compensazione spese Vediamo come il giudice si attiva, nella sentenza che chiude la causa innanzi a lui pendente, al fine di regolare il pagamento delle spese legali. Cerchiamo di capire, quindi, chi paga e come funziona il meccanismo di compensazione spese. Se ti interessa saperne di più su come funziona il pignoramento prima casa da parte dei privati, clicca qui. Costo spese legali: il ...

Lampedusa : fiamme centro raccolta rifiuti - Legambiente 'da mesi denunciamo irregolarità' : Palermo, 12 giu. (AdnKronos) - "In queste ore brucia il centro comunale di raccolta rifiuti di Lampedusa, dove erano stoccati in modo non corretto materassi, montagne di rifiuti vegetali, ingombranti e dove da mesi giacciono ammassati montagne di rifiuti urbani indifferenziati provenienti dalla racc

Neymar accusato di stupro - il Legale della presunta vittima si dimette : “mi accusa di aver rubato prove compromettenti” : Danilo Garcia Andrade, avvocato della presunta vittima dello stupro di Neymar, ha rimesso il suo mandato a causa delle accuse della donna nei suoi confronti Il caso relativo allo stupro che Neymar avrebbe perpetrato ai danni di una modella brasiliana, tale Najila Trindade, si tinge di giallo. Il legale della presunta vittima, Danilo Garcia de Andrare, ha deicso di rimettere il mandato, come già accaduto in passato ai colleghi Josè Edgard ...

Ragusa - da 20 giorni perdita di petrolio nel fiume Irminio : area di proprietà Eni. Legambiente : “Presenteremo esposto” : Da circa tre settimane a Ragusa si registra uno sversamento di petrolio che sta interessando un bacino del fiume Irminio. Quanto estesa sia la perdita del greggio non è stato ancora reso noto, ma da almeno 20 giorni l’area di estrazione di contrada Moncillè, di proprietà dell’Eni, è presidiata giorno e notte e l’accesso è vietato ai non autorizzati. Salvatore Buonmestieri, dirigente dell’ufficio ambiente del Libero Consorzio di Ragusa, conferma ...

Neymar accusato di stupro - l’esame medico-Legale sconfessa la donna : nessuna lesione nell’area genitale : L’esame medico-legale effettuato dall’accusatrice di Neymar non ha evidenziato lesioni nell’area genitale, al contrario di quanto emerso da quello svolto sei giorni dopo il presunto stupro E’ arrivata una notizia positiva per Neymar Jr nel caso che lo vede coinvolto per stupro in Brasile, l’esame medico-legale a cui è stata sottoposta la donna che lo accusa non ha evidenziato lesioni nell’area ...

Cristiano Ronaldo - Bloomberg : “Kathryn Mayorga ritira l’accusa di stupro”. I Legali non dicono se c’è accordo economico : Kathryn Mayorga, la modella americana che aveva accusato Cristiano Ronaldo di averla stuprata dopo una serata in una discoteca di Las Vegas, nel 2009, ha ritirato le accuse nei confronti dell’attaccante della Juventus, secondo quanto riportato da Bloomberg. I legali però non hanno indicato se c’è stato un accordo tra le parti. FQ Magazine Cristiano Ronaldo, accusato ...

Ragusa - deLegazione bulgara del Gal Razlog a Palazzo dell'Aquila : Una delegazione bulgara del GAL Razlog in visita a Palazzo dell’Aquila a Ragusa. Ricevuta dal sindaco Peppe Cassì e dal vicesindaco Giovanna Licitra

“Ex di Lapo Elkann lo accusa di essere stato molestato durante un’orgia nel 2018”. Il Legale dell’erede Agnelli : “Causa infondata” : Travis London, ex chef molto noto degli Stati Uniti, avrebbe fatto causa per milioni di dollari a Lapo Elkann con l’accusa di aver subito un’aggressione durante un’orgia che gli avrebbe lasciato un “grave disagio emotivo” e di aver poi ricevuto pressioni, da parte dello stesso Lapo, affinché non parlasse dell’accaduto. A riportare la storia è il New York Post. Secondo London si sarebbe trattato ...

Di chi è la «manina» dietro la lettera di Tria all’Ue? La Lega accusa i 5 Stelle : «Così il governo è finito» : Accuse tra gli alleati. Il capo del governo Conte: «Faremo anche verifiche giudiziali». E annuncia un discorso agli italiani per il prossimo lunedì