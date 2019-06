La Juventus sarebbe ad un passo da Rabiot | salvo inversioni a U di Veronique

Juventus : sarebbe sempre viva l'ipotesi De Ligt - ma il suo acquisto sarebbe legato a Pogba : Adesso per la Juventus si entra nel momento caldo del calciomercato. Infatti dopo la presentazione di Maurizio Sarri la dirigenza bianconera dovrà iniziare a mettere a segno i primi colpi. I nomi accostati alla Juve sono di assoluto valore, si parte da Matthijs De Ligt e Paul Pogba passando per Adrien Rabiot. Secondo le ultime notizie di calciomercato, il futuro del difensore olandese e del centrocampista francese potrebbe essere legato a doppio ...

Juventus - una delle priorità di Sarri sarebbe rinforzare il centrocampo : Questa mattina c'è stata la presentazione di Maurizio Sarri come nuovo allenatore della Juventus. Il tecnico toscano ha toccato tutti i temi partendo dal mercato fino al suo passato nel Napoli. Maurizio Sarri ha anche spiegato che vorrà parlare singolarmente con i giocatori più rappresentativi della Juve a cominciare da Cristiano Ronaldo. L'allenatore parlerà con Fabio Paratici per decidere come programmare gli incontri con i singoli campioni ...

Calciomercato Juventus : Douglas Costa sarebbe vicino all’addio - si tratta con Psg e United : Il Calciomercato della Juventus non è solo in entrata. I bianconeri devono fare cassa e dopo Cancelo, vicinissimo al City, stando alle ultime notizie sarebbero pronti a cedere anche Douglas Costa. Il brasiliano ha vissuto una stagione deludente a livello sportivo, complici i tanti infortuni, e con troppi errori anche fuori dal rettangolo verde così la società avrebbe deciso di privarsene. Nemmeno l’arrivo di Sarri può cambiare le cose anche ...

Calciomercato Juventus - media spagnoli : 'Rabiot sarebbe vicino alla firma' : La Juventus ha scelto Maurizio Sarri. Il tecnico firmato un accordo triennale con i bianconeri, ed ora dopo la presentazione del mister (sarà giovedì mattina), partirà ufficialmente il mercato del club. Tra i vari colpi già messi in preventivo e quelli che verranno, il tecnico toscano vorrebbe una Juve d'assalto in grado di imporre il proprio gioco. In tutti i reparti sono previsti dei ritocchi, in maniera particolare in quello arretrato e a ...

Calciomercato Juventus : per Rabiot sarebbe quasi fatta - contratto fino al 2024 : Il Calciomercato della Juventus sta per far partire un altro botto. Secondo “Chiringuito TV” sarebbe tutto fatto per l’approdo in bianconero di Adrien Rabiot, centrocampista centrale che si svincolerà tra qualche giorno dal Paris Saint Germain. Dopo cinque anni di corteggiamento andrebbe quindi a segno un colpo a parametro zero che sarebbe il secondo dell’estate juventina dopo Aaron Ramsey pescato nelle fila dell’Arsenal. Calciomercato Juventus: ...

Calciomercato Juventus - Pogba - Rabiot e Ndombele sarebbero le trattative più 'calde' : Il Calciomercato della Juventus si muove prevalentemente a centrocampo. Il sogno è Paul Pogba, oggi Nedved incontra Raiola a Montecarlo, le alternative sono Adrien Rabiot, che chiede un super ingaggio, e Tanguy Ndombele, richiesto da mezza Europa. Tutte le trattative a centrocampo non sono per niente facili, ma in mediana serve qualcosa in più rispetto all’anno scorso. L’acquisto di Ramsey non può bastare, Sarri, il candidato più forte alla ...

Juventus : Manolas può sfumare - il Napoli sarebbe in vantaggio : Il futuro di Manolas è tra Juventus e Napoli. Il difensore lascerà la Roma nelle prossime settimane e al momento secondo quanto riporta Sky Sport gli azzurri sarebbero in vantaggio. Il direttore sportivo Giuntoli avrebbe già in mano l’accordo con il greco e si starebbe preparando all’offensiva finale per convincere i giallorossi. De Laurentiis potrebbe così beffare i bianconeri che da tempo stanno seguendo l’evolversi della situazione. Manolas: ...

Juventus - Sarri sarebbe ad un passo : ironia inglese sul 'mancato' bianconero Guardiola : Questione di giorni, forse di poche ore. Maurizio Sarri è ad un passo dalla panchina della Juventus. Dunque il 'giallo dell'estate' si sta finalmente risolvendo: salvo sorprese dell'ultima ora, sarà l'ex tecnico del Napoli a guidare i bianconeri nella prossima stagione. Sui tabloid inglesi, intanto, si fa ironia sul mancato accordo (o trattativa?) tra la Juventus e Pep Guardiola, accordo molto chiacchierato sul web e sui social in queste ...

Juventus - Dybala sarebbe perplesso sul trasferimento all'Inter : In casa Inter sono giorni molto caldi sul fronte mercato. I nerazzurri stanno lavorando assiduamente per cercare di assecondare le richieste del suo nuovo tecnico, Antonio Conte. Ieri c'è stato un nuovo summit di mercato al quale erano presenti l'allenatore e i vertici della società nerazzurra. L'allenatore vorrebbe quasi l'intera rosa a disposizione già per inizio ritiro, fissato per il 7 luglio a Lugano. Mauro Icardi è uno dei giocatori ...

Inter - Icardi sul mercato : su di lui ci sarebbero solo Juventus e Napoli : Mauro Icardi dovrebbe essere uno dei giocatori sacrificati dall'Inter nella prossima sessione di calciomercato. Il centravanti argentino non sembra rientrare nei piani del tecnico nerazzurro, Antonio Conte. Tra i due potrebbe non essere necessario neanche un colloquio visto che l'ex allenatore del Chelsea avrebbe chiesto la cessione prima del ritiro a Lugano. Il tecnico, in uno dei vertici di mercato avuto con i dirigenti, inoltre, avrebbe ...

Calciomercato Juventus : Traorè sarebbe vicino e a destra spunta Semedo : Il Calciomercato della Juventus sta vivendo una giornata intensa. In attesa che si sblocchi l’affare Sarri, pronto a diventare il nuovo allenatore già nei prossimi giorni, Paratici ha accelerato per il giovane centrocampista dell’Empoli Hamer Junior Traoré: il colpo, secondo il Corriere dello Sport, sarebbe molto vicino. Nel frattempo spunta un altro candidato per la sostituzione di Cancelo: è Semedo del Barcellona, un’idea ispirata dal potente ...

Juventus : in attesa del possibile arrivo di Sarri - Demiral sarebbe ad un passo : La Juventus sta cercando con la sua dirigenza di portare a Torino i giocatori che servirebbero a rinforzare la rosa, per affrontare al meglio la prossima stagione. A tal riguardo, Paul Pogba avrebbe intenzione di lasciare il Manchester United, secondo i rumors che arrivano dalla Premier League, ma il suo contratto con i Red Devils scade nel 2021 e la sua valutazione di mercato è altissima. Il ritorno del campione del mondo francese sarebbe tra ...

Juventus - con Sarri sarebbe pronto un ribaltone : in partenza Mandzukic - Cancelo e Matuidi : La settimana prossima potrebbe essere quella decisiva per l'ufficializzazione del nuovo tecnico bianconero. La maggior parte delle indiscrezioni sembrano portare alla nomina di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus, in attesa che il tecnico toscano possa liberarsi dal Chelsea. Come scrivono alcuni media sportivi italiani, prima di investire sui nuovi giocatori (per adesso gli unici arrivi sono quello di Ramsey dall'Arsenal e quello del ...

Calciomercato Juventus : Danilo sarebbe vicino - via libera dal City che andrebbe su Cancelo : Il Calciomercato della Juventus si muove a destra. Arrivano novità importanti dall'Inghilterra sul prossimo terzino destro bianconero, con Danilo che starebbe scalando posizioni per prendere il posto di Cancelo che da Torino con molta probabilità potrebbe fare le valige in direzione Manchester City. Il probabile approdo di Sarri sembra destinato ad avviare una vera e propria rivoluzione dei terzini, infatti anche a sinistra potrebbe arrivare ...