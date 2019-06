La guerra che Usa e Iran non vogliono | ma che rischiano di dover combattere

Iran - a un passo dalla guerra : "dirottato" anche il volo Alitalia - la mossa delle compagnie aeree : A un passo dalla guerra. Dopo gli attacchi alle petroliere nello stretto di Hormuz e dopo l’abbattimento di un drone spia americano da parte dei pasdaran Iraniani, diverse compagnie aeree hanno deciso di evitare di volare su Teheran e sui cieli di tutto l'Iran. Rotte modificate, insomma, pur di evit

Adidas e la "guerra" delle tre strisce : perché potranno essere usate da altri : Una ditta belga le ha utilizzate per una sua linea di scarpe sportive. Per i giudici di Lussemburgo, l'elemento grafico non...

C’è una guerra commerciale anche tra Stati Uniti e India : Il governo Indiano ha introdotto dazi su 28 prodotti americani come ritorsione per le politiche commerciali di Trump

guerra alla zanzara tigre - 500mila maschi sterili liberati a Bologna : ecco perché : A partire da lunedì 17 giugno nel quartiere Navile di Bologna saranno rilasciati 30mila maschi sterili di zanzara tigre a settimana, per un periodo di quattro mesi. L'obiettivo è sperimentare la SIT (Sterile Insect Technique), una metodologia di disinfestazione che si basa sul rilascio di maschi sterili per sterilizzare anche le femmine. ecco tutto quello che c'è da sapere.Continua a leggere

guerra alla zanzara tigre - 500mila maschi sterili ‘liberati’ a Bologna : ecco perché : A partire da lunedì 17 giugno nel quartiere Navile di Bologna saranno rilasciati 30mila maschi sterili di zanzara tigre a settimana, per un periodo di quattro mesi. L'obiettivo è sperimentare la SIT (Sterile Insect Technique), una metodologia di disinfestazione che si basa sul rilascio di maschi sterili per rendere sterili anche le femmine. ecco tutto quello che c'è da sapere.Continua a leggere

GHIANDOLA PINEALE : guerra SEGRETA CHE OSCURA LA CONSAPEVOLEZZA UMANA? : GHIANDOLA PINEALE e i suoi segreti La GHIANDOLA PINEALE (detta anche corpo PINEALE, epifisi cerebri, epifisi o “terzo occhio”) è una piccola GHIANDOLA endocrina nel cervello dei vertebrati. Essa produce la melatonina, derivato della serotonina, un ormone che influenza la modulazione di veglia/sonno e le funzioni dei modelli stagionali. La sua forma assomiglia ad una […] L'articolo GHIANDOLA PINEALE: GUERRA SEGRETA CHE OSCURA LA ...

Siamo solo noi - Vasco Rossi : “Salire sul palco per me è stata una guerra perché sono timido” : Il grande Vasco Rossi si racconta davanti alle telecamere del docuconcerto “Siamo solo Noi” di Giorgio Verdelli a lui dedicato – in onda in esclusiva in prima serata su Canale 5 lunedì 17 giugno – “Se mi avessero detto a 20 anni che avrei fatto questa storia non ci avrei mai creduto…” E aggiunge: “Salire sul palco per me è stata una guerra perchè sono timido“. “Siamo solo Noi” è un ...

Al via le riprese de La guerra è finita di Michele Soavi : casting ancora aperti - ecco come partecipare : La stagione televisiva è ormai al termine ma si sta già lavorando a pieno ritmo alla prossima e proprio in questi giorni hanno preso il via le riprese de La guerra è finita di Michele Soavi in onda su Rai1, molto probabilmente, in autunno. Secondo quanto riporta Il Resto del Carlino sembra che le riprese abbiamo presto il via a Reggio Emilia proprio ieri nel centro storico riportando i presenti al periodo dell'immediato dopoguerra, data di ...

La guerra è Finita casting a Sabbioneta - si torna nel 1945 con Michele Soavi : La Guerra è Finita casting a Sabbioneta in provincia di Mantova. Michele Soavi torna in tv Si terranno, domani 15 giugno 2019, i casting de”La Guerra è Finita”. La fiction diretta da Michele Soavi sarà ambientata nel 1945 e tratterà i temi e le vicende dopo la fine della Seconda Guerra ...

In Italia è guerra tra insetti : schierare le vespe samurai contro le cimici asiatiche : L'invasione delle cimici asiatiche nel nord del nostro Paese sta diventando sempre più preoccupante e per questo l'Italia si prepara a dare il via ad una guerra contro questi insetti schierandone altri. Nello specifico, i soldati che combatteranno contro le cimici asiatiche sono le vespe samurai che arrivano dalla Cina. La vespa samurai è un’appassionata di uova di cimice e per questo è considerata un’antagonista naturale di questo insetto. ...

Manca il nemico in Catch 22 - la serie che vietnamizza la Seconda guerra mondiale : Roma. A pochi giorni dalle celebrazioni del D-day, lo sbarco degli alleati in Normandia che diede inizio alla liberazione dell’Europa dal nazifascismo, è istruttivo guardare la miniserie di George Clooney in onda su Sky Atlantic, Catch 22. La storia, divisa in sei puntate, è tratta dall’omonimo roma

"In fumo 450 miliardi di ricchezza" guerra dei dazi - Lagarde fa i conti : "Lo 0,5% del Pil mondiale in fumo nel 2020 ovvero circa 455 miliardi di dollari". Non parla solo di generici rischi al ribasso per la crescita globale a conclusione del del G20 dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali a Fukuoka, in Giappone. Ma quantifica l'effetto che l'ondata protezionista attivata da Donald Trump da metà 2018 sta avendo sull'andamento dell'economia ...

Navi da guerra Usa e Russia rischiano la collisione - accuse reciproche di manovre non sicure in Mar Cinese Orientale : Un incrociatore missilistico americano e un cacciatorpediniere russo hanno rischiato la collisione nel Mar Cinese Orientale, arrivando a una distanza tra i 15 e i 50 metri l’uno dall’altro. Lo riportano i media Usa. Le due parti si sono immediatamente accusate a vicenda di aver condotto azioni non sicure e di essere state costrette a compiere operazioni di emergenza per evitare la collisione. La Settima Flotta Usa ha detto che il ...

Matteo Salvini dichiara guerra ai giudici che si oppongono a sue direttive : “Dovrebbero astenersi” : Il Viminale e il ministro dell'Interno Matteo Salvini lanciano un elenco dei giudici 'pro-migranti' che si oppongono alle direttive su sicurezza e immigrazione e che per questo, secondo il ministero, dovrebbero "astenersi" dal sentenziare su questi temi. Il Viminale dice di essere pronto a rivolgersi all’Avvocatura dello Stato per valutare le loro posizioni.