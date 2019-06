La camicia hawaiana | sulla cresta dell’onda

vanityfair

(Di venerdì 21 giugno 2019) Tom Selleck in Magnum P.I.H&MElvis Presley in Blue HawaiiPolo Ralph LaurenRangoPradaJovanotti nel video di L'estate addossoFake Alpha VintageMSGMLaper l'estate 2019Al Pacino in ScarfaceTopmanNicholas Cage in Arizona JuniorTodd SnyderJulia Roberts in Se scappi ti sposoValentinoJim Carrey in Ace VanturaLaper l'estate 2019Vince Vaughn in Tutti insieme inevitabilmenteJ. CrewJohnny Depp in Paura e delirio a Las VegasBonobosJeff Cohen, il protagonista de I GooniesFahertyN° 21E chi l’avrebbe potuto mai anche solo immaginare? Era imprevedibile la metamorfosi che le camicie a stampa(le waikiki) hanno compiuto negli ultimi anni: da deprecabile must di attempati turisti americani, in giro per il mondo con sandali e macchine fotografiche al collo, a capo cult di decretata eleganza. Tutto sta, come sempre, nel saperla indossare. E, in questo ...

