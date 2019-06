(Di venerdì 21 giugno 2019)lavoterà la fiducia sul, dopo un iter di scontri,e rinvii. Il testo dovrà poi passare all'esame in Senato ed essere convertito in legge entro il 29 giugno, pena la scadenza. Vediamo qualcuna fra le principalie modifiche al, dal Salva-Roma, al fondo per Radio Radicale e le norme per contrastare l'evasione fiscale.