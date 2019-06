Keanu Reeves e le due petizioni dei fan per eleggerlo Persona dell' Anno

Keanu Reeves - ecco quali personaggi potrebbe interpretare nel Marvel Universe! : Keanu Reeves, nuova star del Marvel Universe? Kevin Feige ha confermato la volontà di ingaggiare l’attore nel MCU. Proviamo a scoprire insieme quale personaggio dei Marvel Studios potrebbe essere più adatto a lui… Keanu Reeves ha espresso il desiderio di interpretare Wolverine e i fan hanno avviato una petizione per chiedere il suo ingaggio: smooth ... Leggi tuttoKeanu Reeves, ecco quali personaggi potrebbe interpretare nel Marvel ...

Angelina Jolie e Keanu Reeves si frequentano? : Angelina Jolie, dopo il divorzio da Brad Pitt si è innamorata di Keanu Reeves? Ecco tutti i dettagli sull’incredibile gossip proveniente da Hollywood! Angelina Jolie vuole dimenticare Brad Pitt con Keanu Reeves? Leggo di un possibile fidanzamento tra Angelina Jolie e Keanu Reeves. Vi giuro, sarebbe la cosa più bella del secolo, di sempre, per sempre, ... Leggi tuttoAngelina Jolie e Keanu Reeves si frequentano?L'articolo Angelina Jolie e ...

Angelina Jolie vuole Keanu Reeves sul set con lei! : Si vocifera che l'attrice, che ha la tendenza a innamorarsi dei colleghi di lavoro, abbia chiesto con insistenza alla Marvel di proporre un ruolo a Keanu Reeves nel comic movie di prossima realizzazione “The Eternals”. Oltre che per la sua bellezza mozzafiato, Angelina Jolie è conosciuta soprattutto per i suoi amori nati sul set: Johnny Lee Miller lo sposò infatti dopo aver girato insieme Hackers, Billy Bob Thornton divenne invece ...

Keanu Reeves - i fan lo vogliono come nuovo Wolverine - : Niccolò Sandroni Keanu Reeves sempre più idolo del web: arriva la petizione dei fan per convincere la Marvel ad affidargli il ruolo di Wolverine Da alcune settimane Keanu Reeves è diventato personaggio di culto per i fan che ora lo vogliono dappertutto. Nonostante Keanu Reeves sia un attore dalle grandi qualità note da tempo, come dimostrato fin dagli anni ’90, con film quali Point Break, Belli e dannati e Speed, in seguito ...

Marvel Studios – I fan lanciano una petizione per Keanu Reeves come Wolverine : Marvel Studios – Keanu Reeves è diventato ufficialmente il nuovo idolo del web, al punto che i fan del MCU hanno lanciato una petizione su Change.org per vederlo interpretare Wolverine come sostituto di Hugh Jackman in un nuovo film degli X-Men. Marvel Studios – Tanti attori si fanno avanti per vestire i panni di Wolverine al posto di ... Leggi tuttoMarvel Studios – I fan lanciano una petizione per Keanu Reeves come ...

Man of Tai Chi : il film di e con Keanu Reeves stasera in tv su 20 : Alle 21, l'opera prima da regista del popolare attore, un action girato a Hong Kong e pieno di combattimenti di kung fu.

Keanu Reeves : ecco perché si sta parlando così tanto di lui in questo momento : Complici nuovi film ma soprattutto un carattere incredibilmente gentile The post Keanu Reeves: ecco perché si sta parlando così tanto di lui in questo momento appeared first on News Mtv Italia.

Cyberpunk 2077 : CD Projekt RED vuole convincere Keanu Reeves a registrare alcuni brani musicali del gioco : Tra le tante novità viste all'E3, sicuramente l'apparizione di Keanu Reeves sul palco durante la presentazione di Cyberpunk 2077 è quella che è rimasta impressa nella mente di chi ha potuto seguire la conferenza Microsoft.Il personaggio di Reeves si chiama Johnny Silverhand, un fantasma digitale che sarà letteralmente nella nostra testa.Prima di diventare un fantasma, Johnny è stato una famosissima rockstar. CD Projekt RED a tal proposito ha ...

Per Keanu Reeves i giochi non necessitano di legittimazione : Secondo Keanu Reeves l'industria videoludica non ha bisogno dei grandi attori di Hollywood per essere legittimata in quanto forma di intrattenimento davanti al grande pubblico, e anzi potrebbe essere il contrario, ovvero i videogiochi stessi potrebbero giovare ad Hollywood.Questa la dichiarazione di Reeves, l'uomo del momento grazie alla sua apparizione sul palco dell'E3 nel ruolo di Johnny Silverhand in Cyberpunk 2077, come riporta VG247.In ...

Keanu Reeves è Wolverine in una sbalorditiva fan art! : Keanu Reeves potrebbe sostituire Hugh Jackman come Wolverine? Ecco alcune sorprendenti fan art che mostrano l’attore e Scott Eastwood nei panni del super eroe dei Marvel Studios! Tu chi preferisci dei due? Keanu Reeves non ha mai nascosto di voler partecipare alle selezioni in vista di un possibile reboot di Wolverine realizzato dai Marvel Studios, ma sono tanti gli attori ... Leggi tuttoKeanu Reeves è Wolverine in una sbalorditiva fan ...

Cyberpunk 2077 : CD Projekt RED rivela che Keanu Reeves ha registrato moltissimi dialoghi per il suo personaggio : Cyberpunk 2077 è stato tra gli assoluti protagonisti dell'E3 2019 e l'annuncio della presenza di Keanu Reeves nell'attesissimo gioco targato CD Projekt RED ha letteralmente fatto impazzire i fan, lo stesso attore non si aspettava un'accoglienza così calorosa da parte del pubblico.Come saprete, Keanu Reeves interpreterà il personaggio di Johnny Silverhand che, a quanto pare, ricoprirà un ruolo molto importante nella storia di Cyberpunk 2077.A ...

47 Ronin streaming - trama - curiosità film con Keanu Reeves stasera in tv : 47 Ronin è il film stasera in tv giovedì 13 giugno 2019 in onda in prima serata su Italia 1. La pellicola d’azione, che si ispira a una storia vera, vede come protagonista Keanu Reeves per la regia di Carl Rinsch. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’È IN TV 47 Ronin streaming 47 Ronin streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari ...

47 RONIN - ITALIA 1/ Streaming video del film con Keanu Reeves - 13 giugno 2019 - : 47 RONIN in onda oggi, 13 giugno 2019, su ITALIA 1 attorno alle ore 21.20. Nel cast del film Keanu Reeves e Hiroyuki Sanada. Trama e curiosità sul film

Keanu Reeves e le conseguenze dell'eccesso di #metoo : Abbiamo tutti almeno una decina di foto di gruppo (a tutti capita di venire costretti a immortalare momenti di interminabile infelicità come le pizze – “pizzate” – di fine anno con quelli dello yoga). Spesso, quando le riguardiamo, notiamo che c'è qualcuno che se ne sta un po' in disparte, e si sott